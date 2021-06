Rama në Sofje takohet me presidentin Radev, ja çfarë u diskutua

Kryeministri Edi Rama këtë të mërkurë ndodhet në një vizitë zyrtare në Bullgari. Me anë të një postimi në ”Facebook”, Rama shkruan se mëngjesin e ka nisur me një takim me Presidentin Rumen Radev ku kanë folur në lidhje me marrëdhëniet dhe zgjidhjen e ngërçit kritik mes Bullgarisë e Maqedonisë së Veriut





“Sofje – Mëngjes pune me Presidentin Rumen Radev mbi marrëdhëniet e shkëlqyera bilaterale dhe nevojën për dialog mes palëve për zgjidhjen e ngërçit kritik mes Bullgarisë e Maqedonisë së Veriut (çka momentalisht pengon edhe thirrjen e Konferencës Ndërqeveritare BE-Shqipëri)”, shkruan Rama.