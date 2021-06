Si t’i fshihni fotot e padëshiruara që ju bëjnë tag në Instagram

Etiketimet nëpër fotot që postohen në Instagram janë mjaft të zakonshme por shpeshherë, e gjejmë veten të etiketuar në një foto që nuk do të donim ta hidhnim në rrjet, dhe aq më tepër të shfaqej në profil. Por si t’ja bëni që fotot, në të cilat jeni etiketuar, të mos shfaqen në profilin tuaj?





Fatmirësisht mund ta bëni këtë gjë pa e vënë re askush. Aplikacioni iu jep mundësinë ta fshihni foton, pa qenë nevoja ta hiqni tag-un. Në këndin e sipërm të fotos që doni të fshihni, klikoni mbi tre pikat e vogla horizontale.

Klikoni mbi “Tag Options” dhe më pas “Hide From my Profile” dhe fotografia nuk do të jetë më e dukshme publikisht në fotot tuaja të etiketuara. Megjithëse fotografia nuk do të fshihet, njerëzit nuk do të mund ta gjejnë atë në profilin tuaj.