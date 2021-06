Foto/ Rudina Hajdari në SHBA, rregullon marrëdhënien me bashkëshortin

Që pas përfundimit të zgjedhjeve, ku nuk arriti të merrte një mandat, Rudina Hajdari është larguar nga skena politike. Madje ditën e djeshme ajo mungoi në votimin për shkarkimin e presidentit. Ashtu si e kemi parë nga rrjetet sociale, deputetja është larguar së bashku me familjen për në SHBA.





Si rrallë herë ajo ka shpërndarë foto me vajzën dhe me bashkëshortin e saj, duke shijuar ditë me të vërtetë të mira krah familjes së saj. Duket se kjo periudhë në SHBA i ka bërë mirë Rudinës për të rikuperuar marrëdhënien e saj me bashkëshortin.