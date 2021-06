Horoskopi për ditën e sotme, 10 qershor 2021

Dashi





Hezitimi i fundit nga ana juaj mund t’ju ketë futur papritmas në një detyrim. Mund të duket sikur keni arritur bllokimin dhe zgjedhjet tuaja janë të kufizuara. Në vend që të përpiqeni të bëni një lëvizje tani, mund të duhet të prisni derisa të hiqet pluhuri dhe të mund të shihni përsëri qartë.

Demi

Ka forca të fuqishme që veprojnë tani. Pavarësisht nëse e kuptoni apo jo, ju keni një kontroll të jashtëzakonshëm mbi drejtimin e këtyre energjive. Merrni kontrollin e situatës në vend që të lini dikë tjetër ta bëjë atë për ju. Ju do të zbuloni se njerëzit rreth jush janë mjaft të gatshëm të ecin përpara në cilindo drejtim ku i çoni ju.

Binjakët

Nëse lind konflikt në botën tuaj, duhet të keni parasysh se askush tjetër nuk duhet fajësuar përveç jush. Mbajtja e fokusit tuaj të vendosur në një qëllim është e dobishme, ndërsa përqendroni të gjithë energjinë tuaj drejt kësaj gjëje. Sigurohuni që të vazhdoni të jeni një lojtar i ekipit duke treguar kujdes për njerëzit në krahë.

Gaforrja

Jeta mund të duket si një udhëtim i shkëlqyeshëm me tren. Ju keni dhomën tuaj të vogël që po përpiqeni ta mbani rehat dhe të rregullt. Mjedisi aktual astral mund të nënkuptojë që ju të ngatërroni atë që dikush i afërt po ju thotë ose po përpiqet t’ju përcjellë. Prisni para se të hidheni në ndonjë konkluzion.

Luani

Ju duhet të mësoni një leksion të rëndësishëm në vazhdim. Ndërsa përpiqeni për përsosmëri, mund të keni ndjesinë se asgjë nuk është përfunduar kurrë plotësisht. Mundohuni të mos jeni aq të fortë me veten tuaj. Puna që keni realizuar deri më tani është shumë më e mirë sesa shumica që keni përreth.

Virgjëresha

Mos shkoni në drejtimin e gabuar sot nga ndërveprimi intensiv i energjive planetare. Nëse sapo keni filluar një lidhje të re me disa persona për të cilët dini shumë pak, atëherë mund të zbuloni se nuk janë ata që prisnit.

Peshorja

Aspekti aktual në lojë ju jep një mundësi për të parë dikë afër jush në një dritë të re. Problemi i vetëm është që ju mund të duhet të rregulloni idetë tuaja të mëparshme në lidhje me to, pasi këto tani provojnë të jenë diçka si një iluzion. Kjo ju afron në një mënyrë dhe prapëseprapë në një tjetër krijon më shumë distancë.

Akrepi

Mos u shqetësoni nëse nuk jeni mjaft të sigurt se si po përparon marrëdhënia juaj aktuale. Rreshtimi planetar i sotëm do të ndihmojë që të jeni në qendër të vëmendjes së partnerit sot. Intuita ju tregon se ai bën shumë, por megjithatë veprimet e tij për momentin nuk mund të duket se e pasqyrojnë këtë.

Shigjetari

Rreshtimi aktual planetar ju lejon të pretendoni deri në një pikë, por a do t’ju ndihmojë në të vërtetë në situatën tuaj aktuale romantike? Nëse keni ndonjë ide se si sjellja juaj mund të ndryshojë marrëdhënien aktuale, atëherë ndërmerrni veprimet e nevojshme. Duke qenë vetvetja, do të mund të fitoni besimin e të tjerëve.

Bricjapi

Ju mund të jeni në një pozitë të vështirë. Bërja e një zgjedhjeje është shumë e vështirë, kështu që ju kuptoni se më mirë nuk do të duhet ta bëni fare. Sa i përket aspektit financiar, sot parashikohet të jetë një ditë e mbarë.

Ujori

Vetëvlerësimi juaj duhet të jetë i fortë këtë ditë, duke ju ndihmuar të ndërtoni më shumë besim te vetja. Megjithatë, mund të ketë një problem në veprim sot, megjithëse dikush me një perspektivë ekstreme për gjërat papritmas futet në kornizë. Emocionet tuaja mund të lëkunden papritmas nga një person.

Peshqit

Një rreze dielli ka të ngjarë të shkëlqejë mbi ju. Gjërat mund të kenë qenë me re kohët e fundit, duke e bërë më të vështirë për ju të mbani një gjendje pozitive. Lajmet e sotme do të jenë tërheqëse dhe me siguri do të kujtoheni për të gjitha kohët e mira që keni kaluar. Të tjerët mund t’ju shkaktojnë pak stres në punë.