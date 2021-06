Kandidati për kryetar dhe kreu në detyrë i PD-së Lulzim Basha ka qenë pasditen e sotme në një takim me demokratët e Mallakastrës. Basha deklaroi se të dielën do të vendoset të vazhdojhet me gjithë forcën tonë betejën kundër regjimit.





Basha tha më tej se do t’i kthejmë vendit demokracinë dhe përmes saj ndryshimin

“Nuk dorëzohemi përballë maskarës zgjedhore. Së bashku me shumicën e shqiptarëve do sjellim ndryshimin që njerëzit duan dhe meritojnë”, deklaroi Basha.