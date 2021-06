Ja si të menaxhoni thashethemet

Një argëtim “i rrezikshëm”: të jesh me miqtë, të bisedosh për këtë dhe atë, të bësh plane është normale. Por ndonjëherë është e lehtë të rrëshqasësh nga muhabet në thashetheme, edhe kur duket krejtësisht e padëmshme. Kur jeni në një grup, të mos marrësh pjesë në diskutim, nga konfidencialiteti ose nga zgjedhja, ai gjithashtu mund të keqinterpretohet dhe për këtë arsye përfshiheni në disa thashetheme pa e dëshiruar vërtet. Sugjerimi? Për të qëndruar larg tyre pa u dukur mendjemadh ose të mënjanuar, disa fjalë të rrethanave janë të shkëlqyera: thjeshtësia dhe respektueshmëria.





Çështja e qëndrimit: thashethemet ndonjëherë marrin formën e një varësie të mirëfilltë, për të cilën nuk jemi të vetëdijshëm. Në fakt, ne jo gjithmonë e kuptojmë se po rrëshqasim nga llafet, argëtimet par ekselencë, te thashethemet, që zakonisht kanë të bëjnë me njerëz që njohim. Të mësuarit për të menaxhuar thashethemet fillon me të qenit i vetëdijshëm për situatën dhe mënyrën e të qenurit.

Mundohuni të identifikoni veten: po sikur të ishim ne ata për të cilët (nuk) flisni? Nuk do të ishte e këndshme, cilado qoftë tema e bisedës të dini se jeni në qendër të vëmendjes për diçka që mund të mos na pëlqej ta ndajmë. Përveç faktit që mund të ishte një marrëzi e bukur dhe e mirë, edhe nëse ishte diçka e vërtetë, tregimi nuk do të ndihmonte askënd. Mbledhja e besimeve të një shoqeje është e bukur dhe gjithashtu rrit vetëvlerësimin tonë, por për të vazhduar të shijosh besimin e saj do të jetë thelbësore të mbash…sekretin!

Mendohuni para se të flisni: numërimi deri në dhjetë është gjithmonë një strategji e shkëlqyeshme para se të thuash një fjalë. Jo vetëm që na ndihmon të formulojmë mendimet tona më qartë dhe pa keqkuptime, por është gjithashtu perfekte për të pyetur nëse ato që do të themi për një person tjetër nuk janë shumë të këqija apo me shije të dyshimtë. Të dëgjosh më shumë dhe të thuash më pak është padyshim e dobishme dhe është qëndrimi më korrekt që do të na bëjë të ndihemi më mirë dhe padyshim më elegantë dhe të sjellshëm.

Bisedat e vogla, nuk janë të gjitha njësoj: të jesh në një grup do të thotë të flasësh së bashku dhe bisedat i përkasin qenies njerëzore. Diskutimi është i këndshëm, por ne jo gjithmonë duam të angazhohemi në tema sfiduese si politika, shëndetësia ose ekonomia. Për t’u shpërqendruar, madje edhe nën një ombrellë, është e lehtë të flasësh për të tjerët, por është e nevojshme të mos tejkalosh me hipoteza imagjinare ose të tepruara. Zërat zakonisht bëhen në një frymë jo saktësisht pozitive dhe gjithashtu mund të dëmtojnë marrëdhëniet ndërpersonale. Pra, në llafet e lehta dhe madje të kota, të cilat na japin lehtësi dhe na bëjnë të ndihemi pjesë e grupit, drita e kuqe e thashethemeve të lira të zhytura në shpifje, të cilat mund të hapin rrugën e mosmarrëveshjeve dhe mosmarrëveshjeve prishin reputacionin e njerëzve.

Harrojini thashethemet: të tregosh diçka për dikë që njohim, veçanërisht kur është temë private ose intime, nuk është ide e mirë. Sidoqoftë e vendosni ju, këtu nuk është më vetëm një bisedë, por bëhet thashethem. Meqenëse askush nuk është i përsosur, mos harroni t’i trajtoni të tjerët ashtu si do të dëshironim të trajtoheshim. Thashethemet janë të poshtër: fillon duke thënë diçka të pakëndshme dhe pastaj bie, pothuajse pa e kuptuar, në mosrespektim në rastin më të mirë, por më shpesh në ligësi. Për të menaxhuar bisedën në një mënyrë të matur dhe të sjellshme, është më mirë të mbani përshtypjet tuaja për veten tuaj.

Ndaloni thashethemet në syth: mënyra më e mirë për të menaxhuar më mirë thashethemet është ta ndaloni atë në syth, duke shmangur menjëherë bisedat tinëzare. Të dish të jesh superior në situata të caktuara është e lehtë, thjesht të dish të heshtësh kur është e nevojshme. Këshilla e zgjuar? Asnjëherë mos pëshpëritni në veshin e dikujt kur ka njerëz të tjerë, edhe nëse nuk po flisni keq ne do të krijojmë përshtypjen se po e bëni atë dhe kjo është një sjellje pa respekt. Dhe nëse nuk jeni në gjendje të ndaloni vorbullën e thashethemeve, është më mirë të themi mirupafshim dhe të largohemi.

Elegancë dhe respekt: fillimi i bisedave të pakëndshme duhet të shmanget gjithmonë. Për të menaxhuar një situatë të pakëndshme, nëse janë të tjerët që fillojnë thashethemet, shmangia e përfshirjes së rrezikshme është e mundur nëse nuk hezitojmë të ndalojmë të tjerët në një mënyrë të sjellshme, duke theksuar se ajo që po ndodh është e padrejtë dhe mosrespektuese. Nëse nuk jemi mjaft të sigurt ose shumë të ndrojtur për një zgjidhje kaq të qartë, teknika më e lehtë është ta devijoni bisedën në një temë të re.

Vëmendje në internet: në botën e teknologjisë, gjithçka është e mundur dhe lajmet e rreme, madje edhe në kohë pandemish, kanë treguar se çdokush mund të mburret për gjithçka dhe ndoshta edhe të gjejë një vijim. Rrjeti është plot me thashetheme, reale ose jo: për të shmangur rënien në grackën e thashethemeve, është më mirë t’i rezistosh tundimit për të komentuar ose për të ndarë disponimin ose mendimet që mund të hidhërojnë dikë. Heshtja është gjithmonë qëndrimi më i përshtatshëm dhe nëse arrijmë të mos përfshihemi në atë që lexojmë, mund të gjejmë edhe disa gjëra shumë qesharake: një qeshje e mirë është ajo që duhet për të përballuar me qetësi pushimet e dëshiruara.