Ka nisur në stadiumin “Olimpiko” të Romës ceremonia madhështore e hapjes së Euro 2020.





Në pamjet e publikuara nga UEFA, duket atmosfera spektakolare në stadium.

Stadiumi i mbushur me spektatorë, është mbushur me topëtha me ngjyra, balet dhe këngë. Në këtë ceremoni, këndoi edhe tenori i mirënjohur italian, Andrea Boçeli.