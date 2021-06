VIDEO/ Prestige nuk ndalet, kualifikohet në fazën gjysmëfinale të Urban Cup

Pasi e mbylli fazën e grupeve në vend të parë me tre fitore, Prestige ka kaluar me sukses edhe provën çerekfinaleve, teksa ka mposhtur me penallti skuadrën Bosnje-Hercegovina, Ecos





Ndonëse e dominoi totalisht takimin, duke krijuar raste të shumta shënimi sfida u mbyll me rezultatin e bardhë 0-0. Prestige u tregua më i saktë nga pika e bardhë, duke fituar në shifrat 6-5, për të prerë një biletë mes 4 skuadrave më të mira të kompeticionit. Kujtojmë që nesër do të luhen gjysmëfinalet, takimi për vendet 3/4 si dhe finalja.

“Urban Football Cup 2021” është një kompeticion ndërkombëtar i futbollit 8×8, me 16 skuadra nga shtete si Bullgaria, Belgjika, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Greqia, Izraeli, Mali i Zi dhe Serbia.