Të gjithë besoj e kanë dëgjuar fabulën e trishtë të "Gomarit me ujkun". Kur ujku ja hante menderen gomarit dhe ai thoshte "bane zot andërr".





Pa dashur ta fyej aspak gomarin si qënje infantile apo jo inteligjente sepse e kundërta është e vërtetë, dua të them që njerëzit e vendit tim dhe në këtë rast demokratët po e përsërisin me sy hapë dhe me aq mend sa ju kanë mbetur, gabimin që bënë shqiptarët me 25 Prill duke i dhënë një mandat të tretë qeverisës një “ujku” që e ka ngrënë Atdheun dhe shtetasit e tij të mbetur si të ishte një tufë qingjash pa bari, pa stallë dhe pa qen roje.

Po për çfarë duhet ta fitonte ujku Rama mandatin e tretë?!

Pse rriti varfërinë?!

Pse ka shtuar represionin dhe shantazhimin e të gjitha grupeve të interesit në këtë vend?!

Pse detyroj të linin vendin mbi gjysëm milion shqiptarë në 8 vite?!

Pse zerroj investimet e huaja të drejtëpërdrejta?!

Pse amnistoj krimin dhe paranë e pistë?!

Pse shkatërroj atë pak kulturë pune në administratën publike të ndërtuar me sakrificë dhe mund të jashtëzakonshëm përgjatë këtyre viteve të demokraturës shqiptare?!

Apo ndoshta sepse ai “ujku” Rama ia doli të blej, të përgjunjë dhe ta shndërroj në zarë bixhozi kreun e opozitës së vendit?!

Ky i fundit e ka vertetuar botërisht që di të humbë me sukses të plotë në çdo përballje me kundërshtarin politik dhe fatkeqësisht përdor të njëjtat mjete për të fituar ” vulën e partisë” me rivalët brenda familjes së tij politike. Çdo humbje e tij ka pasur faturë të rëndë për demokratët, për shqiptarët e Shqipërisë por edhe për bashkëkombasit tanë në Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe diasporë. Personalisht, ai veçse ka korr “suksese” dhe s’ka humbur asgjë.

Përkundrazi ka fituar poste dhe përmes posteve para, shumë para, bile shumë më tepër para se dhjetra biznesmen së bashku të cilët punojnë ditën dhe natën për ti shtuar parat e tyre me punë, vizion dhe investime dhe perdite veç humbasin.

Ky i fundit për fitimet e tij ka vënë në bursën e politikës shqiptare vulën e Partisë Demokratike, mundin, djersën dhe gjakun e qindra mijëra demokratëve, opozitarëve të ndershëm, shqiptarëve të mirë që e duan Shqipërinë zonjë krah vendeve të tjera të Europës së zhvilluar.

Me 25 Prill “ujku” Rama për të disatën herë radhazi ia kafshoi të ndenjurat atij që s’po ia përmend emrin dhe ai prapë tha e thotë përditë “bane zot andërr”.

Po ndoshta atij i pëlqen ky lloj kafshimi more njerëz, more demokratë, more votues të Partisë Demokratike more shqiptarë indiferentë po a dini që viktima të atij kafshimi jemi ne të gjithë.

Pse u dashka që të bëhemi pre e ujkut Rama rishtazi me 13 Qershor.

Pse u dashka të biem edhe ne viktima të adhurimit që ka ai, kryetari ne detyre për kafshimin nga ujku Rama me 13 Qershor.

Në të gjithë Shqipërinë ku kemi shkuar dhe cilindo kam takuar ta thotë haptazi që nuk e duan dhe nuk e çmojnë Pooor?!?!?!

Po çfarë more bashkëvendasit e mi, po çfarë duhet të bëjë tjetër më keq një njëri që s’dua t’ja përmend emrin që ta çeli rrugën,

të hapë krahun, të kërkojë falje dhe të rrijë në rrjesht nëqoftëse e ka durimin, pjekurinë, ndershmërinë dhe është pak shqiptarë dhe i pa blemë prej “ujkut” Rama.

Pse nuk u dashka t’ja hapim rrugën një projekti të ri për Partinë Demokratike, një projekti fitues për Shqipërinë, një projekti që i jep fund tranzicionit të stërgjatur post diktatorjal.

Pse duhet të ngulim këmbë si mushka në një projekt që na ka dhënë vetëm humbje, vetëm dështime jo vetëm ne si demokratë por ne të gjithëve si shqiptarë.

Ne të gjithë burra dhe gra kemi lindur prej nënave tona, nënave tona sa të bukura aq edhe heroike, pse nuk u dashka t’ja besojmë partinë e idealeve të studentëve të Dhjetorit, partinë e Azem Hajdarit, partinë e përndjekurve politikë, të pronarëve të ligjshëm, partinë e intelektualëve që se ulin kryet para grazhdit, partinë e sipërmarrësve të guximshëm, partinë e të rinjëve që e duan Shqipërinë si sytë e tyre por që nuk ju jep shansin e punës dhe të Karrjerës.

Pse more miqtë e mi demokratë nga Vermoshi në Konispol të mos ja japim këtë shans Edit Harxhit një gruaje, një ish studentje të dhjetorit që guxoj të hynte në grevën e parë legale të urisë në 18 Shkurt të 91 për ta çmontuar diktaturën më të zezë të lindjes.

Pse more miqtë e mi nuk i thërrisni ndërgjegjës tuaj, vuajtjes dhe sakrificës tuaj dhe të ndalni furnizimin me oksigjen të njeriut që s’dua tia përmend emrin sikur nami të bëhet, dhe ja shtoni vuajtjen, agoninë, zhgënjimin dhe dështimin vetës, familjes tuaj, familjes tuaj politike dhe Shqipërisë.

E di që ndryshimi është një proces shumë i vështirë dhe delikat, e thotë edhe Ainshtajni diku “që më lehtë e kam me thërrmue nji atom, se me ndryshue mentalitetin e njerëzve” por duhet të mendoni dhe të vendosni me mendje të kthjellët dhe jo me zemër të plasur dhe me shpirt të ndrydhur.

Hapeni mendjen për një moment dhe fitojeni atë qe kemi humbur prej kohësh. Demokracinë, votën e lirë dhe lirinë.

Tirane me 11 Qershor 2021