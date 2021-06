Ditmir Bushati uron 30-vjetorin e PS: Ka mundësinë për të lënë gjurmë si forcë politike që qeveris për të gjithë

Deputeti Ditmir Bushati ka uruar 30-vjetorin e Partisë Socialiste. Përmes një postimi në rrjete sociale, Bushati nënvizon se me kontributin dhe eksperiencën e trashëguar në vite, gërshetuar me burimet e pashtershme njerëzore, PS ka mundësinë për të lënë gjurmë si forcë politike e cila qeveris për të gjithë.





“Gëzuar ditëlindjen Partia Socialiste e Shqipërisë!

Me kontributin dhe eksperiencën e trashëguar në vite, gërshetuar me burimet e pashtershme njerëzore, PS ka mundësinë për të lënë gjurmë si forcë politike e cila qeveris për të gjithë, që shtetbërjen e konsideron mision në bashkëpunim me të gjithë, dhe zotimet i ndërmerr për një të ardhme më të denjë për Shqipërinë dhe shqiptarët”, shkruan Bushati.