Horoskopi, 12 qershor 2021

Dashi





Kjo ditë që keni përpara do t’ju përshtatet, por nuk duhet të prisni mrekulli. Tani është koha e shërimit. Në javët në vazhdim ju do të rivendosni harmoninë në energjitë tuaja dhe do të rigjeni mënyrën më të mirë të jetesës. Aspekti juaj emocional gjithashtu merr një zgjidhje.

Demi

Ndoshta do të duhet të zgjoheni dhe të bëni më shumë përpjekje se zakonisht për të shpëtuar nga zakonet tuaja të vjetra. Do të befasoheni këndshëm nga ajo që ndodh sot. Energjia planetare e bën një ngjarje, ndoshta të lidhur me karrierën tuaj, në diçka shumë më interesante, pasi zbuloni se dikush në veçanti ju tërheq për shkak të pasionit dhe angazhimit të tij.

Binjakët

Energjia astrale e sotme do të thotë që mund të ketë një diskutim ose një takim të rëndësishëm virtual që ju njofton për praninë e dikujt shumë të veçantë. Sa më shumë përpara dhe të drejtpërdrejtë të jeni në lidhje me idetë tuaja, aq më shumë do t’u bëjë përshtypje të tjerëve.

Gaforrja

Nuk ka kuptim të fshiheni sa i përket një personi të veçantë. Konfigurimi aktual astral nënkupton që ai person është mëse i vendosur për të folur me ju, pasi ai ka një sens të brendshëm që të dy do të shkonit shumë mirë së bashku. Tregoni guxim dhe bëni një hap para. Tani për tani, nuk keni asgjë për të humbur.

Luani

Aspekti aktual e bën jetën tuaj sentimentale shumë më emocionuese dhe aventureske. Ju keni më shumë të ngjarë të takoni një kandidat të përsosur romantik, nëse përfshiheni në çështje që lidhen me botën e akademisë. Filloni të flisni me dikë me të cilin ndjeni atë raport të menjëhershëm. Gjërat mund të përparojnë shpejt nga këtu.

Virgjëresha

Ju nuk mund ta vlerësoni energjinë përreth nëse ndiheni disi dembelë ose të qetë. Aspekti aktual do të thotë që partneri juaj romantik dëshiron veprim. Partneri duhet të ndiejë se po bëni dhe po arrini diçka të dobishme. Prandaj, çohuni nga divani dhe përfshihuni, dilni dhe bëni një aventurë së bashku nëse jeni në gjendje.

Peshorja

Energjitë planetare aktivizojnë jetën tuaj shoqërore në masën që ju të pyesni veten se çfarë po ndodh. Një takim i rastësishëm në internet mund të jetë me fat për sa i përket romancës, megjithëse mund të mos e njihni menjëherë këtë potencial te personi që takoni.

Akrepi

Ju mund të ndjeni se dikush po përpiqet t’ju shtyjë më shpejt në një marrëdhënie. Rreshtimi i planetëve krijon një atmosferë shumë energjike në të cilën ata që janë mjaft të vendosur e kanë të vështirë të durojnë ndonjë pengesë. Sa i përket aspektit financiar, sot mund të hasni në ndonjë vështirësi.

Shigjetari

Energjia e sotme astrale ju bën të veproni dhe të ndjeheni si një milioner. Nëse kohët e fundit keni filluar një marrëdhënie të re, që është ende në atë fazë emocionuese dhe pasionante, atëherë prisni që sot ta rrisni edhe më shumë ritmin. Nëse jeni duke kërkuar romancë, atëherë do ta gjeni kudo.

Bricjapi

Dashuria është e zjarrtë, me energjitë e sotme planetare. Nëse jeni duke biseduar me video me dikë për herë të parë, atëherë të dy do ta dini menjëherë se ajo që keni midis jush është shumë më tepër sesa një çështje e rastësishme. Ju gjithashtu e dini që do të zgjasë shumë më gjatë se disa javë të shkurtra.

Ujori

Ju mund të jeni të ndjeshëm, por edhe këmbëngulës. Valët që keni përjetuar javët e fundit vetëm sa kanë forcuar vendosmërinë tuaj. Sidoqoftë, do të duhet të jeni të kënaqur me këtë periudhë. Javët në vazhdim do të jenë shumë më të qeta. Përdorni kohën për të rimarrë në kontroll jetën tuaj sentimentale.

Peshqit

Ndoshta javët e fundit ju bëjnë përshtypje si një nga periudhat më intensive të këtij viti. Ju me siguri do të pranoni që çdo gjë që lidhet me punët e zemrës ishte e pajisur me një kuptim të thellë dhe të qëndrueshëm. Tani është koha për një pushim fizik dhe psikologjik në mënyrë që t’ju lejojë të integroni plotësisht përvojat tuaja.