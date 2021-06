Me kë e ka? Rama bën paralajmërimin: Flamuri i PS s’do të bëhet mbulesë për asnjë ministër, deputet, nëse drejtësia e re do të kërkojë hesap!

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama gjatë fjalës së tij ndër të tjera u shpreh se mandati i tretë përputhet me drejtësinë.





“ Mandati i tretë përputhet me drejtësinë. Flamuri i PS nuk do të bëhet mbulesë për asnjë ministër, deputet, drejtor, shef, nëse drejtësia e re do të kërkojë hesap prej tij apo prej saj. E kemi parë që na është dashur të ndeshemi me këtë sfidë. Partia nuk mban përgjegjësi për askënd që shkel në dërrasë të kalbuar. Reagimi ynë do të jetë edhe më i qartë e i prerë. Ik sqarohu para drejtësisë me avokatin tënd.

PS është mbështetësja, garantja e refomës në Drejtësi. Reforma në drejtësi dhe lufta kundër drejtësisë së vjetër është vijë ndarëse, mes PS dhe kujdo brenda nesh që hyn në gjynah me popullin duke abuzuar me detyrën.”