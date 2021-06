I vihet flaka vendgrumbullimit të mbetjeve në Fushë-Krujë, ‘pushtohet’ nga tymi zona përreth (VIDEO)

Pamjet që shihni vijnë nga vendgrumbullimi i mbetjeve në Fushë-Krujë. ‘BalkanWeb’ ka siguruar pamje nga ky vendgrumbullim mbetjesh, të cilit mësohet se herë pas here i vihet flaka për të ulur nivelin e mbeturinave.





Ndërkohë që tymi e era e keqe ka pushtuar të gjithë zonën, ndërsa retë e tymit kanë ‘pushtuar’ Thumanë, Kamzën dhe Rinasin. Si vendgrumbullim për këto mbetje është zgjedhur liqeni i Zagracës me ujërat e të cilit banorët e shumë fshatrave vadisnin tokat e tyre.

Në këtë liqen nuk ekziston me asnjë gjallesë dhe ujërat e tij janë të ndotura me lëndë toksike.

Janë me mijëra tonelata plehra të të gjitha llojeve të cilat po digjen dhe për të shuar flakët janë angazhuar reparti zjarrfikës i Krujës të cilit i ka ardhur në ndihmë dhe autoboti i firmës së pastrimit pasi sasia e ujit që nevojitet është e madhe.

Vendgrumbullimi ndodhet pak metra larg depozitave te ujësjellësit te ri të inauguruar nga kryeministri Edi Rama pak kohë më parë. Ujin e kësaj depoje e konsumojnë banorët e Fushë-Krujës dhe fshatrat përreth.