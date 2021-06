Basha voton për kreun e ri të PD: Me këto vlera do e çojmë deri në fund betejën tonë për ndryshim

Kreu aktual i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka votuar sot për kryetarin e ri të PD, ku në garë është edhe vetë përballë tre kandidatëve të tjerë, Fatbardh Kadilli, Edith Harxhi dhe Agron Shehaj.





Në fund të votimit në selinë qendrore në Tiranë, Basha falënderoi të gjithë demokratët, si dhe komisionerët, duke thënë se ky është një proces unik e me vlera.

“Së pari, dua të falënderoj mediat për mbulimin që po i bëjnë këtij procesi unik. Dua të falënderoj gjithë demokratët në mbarë vendin, komisionerët. Këto janë vlerat tona, të demokracisë, të shprehjes së lirë, të konkurrencës dhe debatit. Me këto vlera e kemi nisur betejën për ndryshim për Shqipërinë e shqiptarët, me këto vlera do ta çojmë deri në rrëzimin e regjimit”, tha Basha.