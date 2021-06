Nëse vaksinohesh, mund të fitosh makinë falas, nisma e veçantë e Moskës

Kryebashkiaku i Moskës Sergei Sobyanin u ka ofruar banorëve mundësinë për të fituar një makinë në një përpjekje për të inkurajuar vaksinimin, raporton AFP.





Ky vendim vjen ndërsa autoritetet kërkojnë të përshpejtojnë vaksinimin e popullsisë .

“Nga 14 qershori deri më 11 korrik 2021, qytetarët që marrin dozën e tyre të parë të vaksinës do të bëhen pjesëmarrës të një lotarie makinash,” njoftoi Sobyanin.

“Çdo javë do të fitohen pesë makina, secila me vlerë rreth 1 milion rubla, por sigurisht që fitimi kryesor për ata që vaksinohen nuk mund të krahasohet me asnjë makinë – është shëndeti i tyre dhe paqja”, tha Sobyanin.