Turjan Hysko dhe Orinda Huta do të bëhen prindër për herë të parë. Moderatorja ndodhet në muajin e fundit të shtatzanisë dhe pritet të sjellë në jetë një vajzë.





Së fundmi, Turi ka ndarë një fotografi të Orindës me barkun e rrumbullakosur, ndërsa i ka kërkuar me lezet të bëjnë një skuadër me fëmijë.

“Nëse ky është rezultati, unë them ta bëjmë një skuadër basketbolli @orindahuta!”, shkruan Turi.