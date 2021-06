Drejtori i kompanisë së naftës i zënë ngushtë nga banorët, fyen gazetarët, “Mos ma çaj trapin”

Edmond Bejtja, drejtori i një kompanie nafte që akuzohet nga banorët e fshatit Visokë se ka shkatërruar me makineritë e rënda rrugët e fshatit, ka fyer gazetarët gjatë një komunikimi me ta. Ndërkohë që bashkë me banorët, mediat po i kërkonin informacion për atë që ka ndodhur me mjetet e firmës që drejtohet prej tij, me cigare në dorë, Bejtja ka ofenduar një gazetare lokale duke iu kërkuar të tjerëve të heshtin.





Debati ndodhi paraditen e kësaj të hëne kur banorët e Visokës dolën në protestë për shkak të dëmtimit që i është bërë rrugës nga mjetet e tonazhit të rëndë. Bejtja si titullar i kompanisë tha se pretendimet e banorëve nuk qëndrojnë ndërsa pranoi se dëmtimet e rrugës kanë lidhje me kalimin e makinave të kësaj kompanie.

“Rrugët do riparohen. Në Visokë jemi e vetmja kompani. Me banorët po flas tashi, mos ma çaj trapin dhe ti shumë. Lër të flasin ata. Pa edukatë jam. Pusho ti tani! Rri urtë tashi. Rrini urtë. Kujt i thashë?! Herën tjetër jemi takuar bashkë. Prit tani, ai aty po provokon”, thotë ai.