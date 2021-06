Ngjarjet kriminale në vend/ RENEA aksione në qytetet problematike, shoqërohen dhjetëra persona

RENEA është duke ushtruar kontrolle të befasishme në qytetet problematike të vendit, të tilla si Elbasani, Lushnja, Fieri, Vlora dhe Durrësi.

Gazetarja Dorjana Bezat raporton për “Balkanweb” se aksioni është bërë për të kapur personat e shpallur në kërkim, për të kapjen e atyre që janë në kërkim, të atyre që qarkullojnë me armë zjarri apo lëndë narkotike.

Jo vetëm kaq, por po kërkohet edhe për kapjen e personave që dyshohet se janë përfshirë në ngjarjet kriminale të kohëve të fundit.

Bëhet me dije se deri tani janë shoqëruar dhjetëra persona, kryesisht shtetas me precedent kriminal, si dhe një person më armë zjarri në Vlorë.