Remzie Osmani tregon si i shpëtoi burgut në adoleshencë: Pagova 4 mijë euro, kolegët e mi…

Këngëtarja e dashur për publikun, Remzie Osmani teksa ka qënë e ftuar në një intervistë për emisionin ‘Ky emër nuk ka nevojë për prezantim’, ka rrëfyer se si i ka shpëtuar burgut në moshën 13-vjeçare.





Këngëtarja tregoi se për shkak të këngëve patriotike në adoleshencë kishte rrezikuar burgun nga regjimi i asaj kohe, por që kishte paguar gjobat dhe nuk ishte burgosur.

“Unë kam qenë e dënuar për këngë nacionaliste si një 13-vjeçare pa I mbushur akoma 14-të dhe kam paguar me të holla, përkthyer me vlerën e parasë tani. E kam paguar me 4 mijë euro dënimin tim në atë kohë kur u dënuan koleget e mia dhe shumë antarë të shoqërisë përfunduan në burg dhe unë e pagova me të holla.”– është shprehur Remzie Osmani.