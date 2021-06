Ngacmoi seksualisht vajzën, dënohet me 3.4 vite burg babai në Korçë (EMRI)

Gjykata e Korçës ka dënuar me 3.4 vite burg Rudolf Merollin, i cili një vit më parë u denoncua nga vajza e tij për ngacmim seksual. Gazetarja Lorena Kodra raporton për ‘BalkanWeb’ se prokuroria kërkoi denimin me 6 vite burg për Merollin, ndërsa gjykata e dënoi 37-vjecarin me 5 vite burg.





Mësohet se Merollit iu ul 1/3 e dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ai deklaroi më herët para prokurorit se natën që ka ndodhur ngjarja ka qënë nën efektin e substancave narkotike dhe nuk mbante mënd asgjë.

Merolli u akuzua nga vajza e tij për ngacmim seksual, pasi kishte konsumuar hashash. Ndërsa dolën edhe përgjimet nga vajza, e cila e kishte regjistruar gjatë bisedave erotike që 37-vjeçari kishte zhvilluar me të në banesë.