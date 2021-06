Nis takimi në Bruksel, Albin Kurti për herë të parë përballë Vuçiç, dalin fotot nga tryeza e diskutimit

Ka nisur sot në Bruksel dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, ku kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ndodhet për herë të parë në tryezë përballë presidentit të Serbisë, Aleksander Vuçiç.





Takimi po mbahet me ndërmjetësimin e Josep Borrell, shef i diplomacisë evropiane. Më parë, Borrell ka biseduar në takime të ndara fillimisht me delegacionin e Kosovës e më pas me atë të Serbisë.

Përfaqësuesi serb në dialog, Petar Petkoviç, për mediat serbe tha në Bruksel se ata janë të shqetësuar për shkak të bashkëpunimit të ngushtë mes BE dhe SHBA, por do të vazhdojnë betejën për interesat e tyre, ndërsa nga pala e Kosovës deri tani nuk ka pasur prononcuar.

Takimi ka nisur në orën 11:00, ndërsa në orën 12:30 është paralajmëruar një konferencë për media e përfaqësuesit Special të BE-së për dialogun Prishtinë – Beograd dhe çështje tjera të Ballkanit Perëndimor, Miroslav Lajçak.