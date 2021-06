Tri gjërat për të cilat vlerësoheni kur i takoni njerëzit

Pavarësisht se sa aplikacione përdorni ose sa të kujdesshëm jeni në heqjen e pellgjeve të mundshme, përbërësit mund të jenë akoma një katastrofë.





Ndoshta kjo është për shkak se ne nuk dimë në të vërtetë të dalim më dhe takimi me dikë për t’u kontaktuar mund të duket si një mision i pamundur.

Për ta bërë të paktën pak më të lehtë për ju, ne ju sjellim një pasqyrë për atë që njerëzit ju gjykojnë kur bëhet fjalë për takime.

Në dokumentarin “Swiped” (ABC News), njerëzit flasin me ekspertë takimesh dhe beqarë të rinj rreth asaj se sa e papërshtatshme është të dalësh në takime në botën moderne. Edhe me kaq shumë aplikacione si Tinder, Hinge dhe Bumble, do të mendonit se gjetja e një shoku shpirtëror është një detyrë mjaft e lehtë.

Shkrimtarja dhe antropologia biologjike Helen Fisher thotë: “Njohja për martesa ka ndryshuar më shumë në dhjetë vjetët e fundit. Paraardhësit tanë jetonin në një fermë dhe kishte shumë martesa të rregulluara, dhe sot ne jemi duke u martuar për të kënaqur njëri-tjetrin dhe ne e bëjmë atë përmes internetit” – transmeton KosovaPress.

Helen Fisher na jep një pasqyrë të asaj që gjykojnë këta njerëz kur bëhet fjalë për takime.

Dhëmbët

“Dhëmbët tuaj flasin shumë për sa vjeç jeni dhe shëndetin tuaj”, thotë Fisher. Në fakt, identiteti juaj dentar tregon moshën dhe gjininë, dhe në veçanti tregon tiparet psikologjike, të jetës dhe personalitetit. Për shembull, nëse pini duhan, pini shumë kafe, ose nëse keni shumë ankth, frustrim ose zemërim në jetën tuaj.

Të shprehurit

“Mënyra juaj e të shprehurit tregon shumë për formimin dhe edukimin tuaj sociologjik,” thotë Fisher. Shumë njerëz e gjejnë gramatikën dhe drejtshkrimin e keq në një profil takimesh një shenjë për të cilën nuk ia vlen të humbni kohë.

Vetëbesimi

Vetëvlerësimi juaj thotë shumë për stabilitetin tuaj emocional. Si ndihemi për veten tonë mund të ndikojë në marrëdhënien tonë. Nëse nuk ndihemi mirë me veten, nuk kemi energji pozitive emocionale për t’u përqendruar te personi tjetër. Ne jemi ndërtuar me një sërë aftësish të veçanta me veprim të shpejtë që mund të na ndihmojnë në takimin tonë të parë me dikë. “Truri është ndërtuar shumë mirë për ta vendosur menjëherë dikë në një kategori të caktuar”, thotë Fisher.