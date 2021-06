Flokët tregojnë aq shumë sa përmes tyre mund të kuptoni dhe këto probleme shëndetësore

Ne zakonisht mendojmë se gjendja e flokëve tona varet nga mënyra se si ne kujdesemi për të dhe mbi faktorët e jashtëm. Por duket se ato, së bashku me simptoma të tjera, bëhen një tregues për të na thënë se diçka është e gabuar me mënyrën se si po funksionon trupi ynë. Ja kush janë shenjat që tregojnë se diçka nuk po shkon me organizmin tonë:





Flokë të pajetë dhe të “pabindur”

Flokët duken të tillë në dimër kur trupi jonë vuan nga mungesa e vitaminave dhe elementeve të tjerë. Kjo simptomë mund të tregojë se trupi juaj ka nevojë për squfur dhe fosfor. Për të siguruar që keni të drejtë, hidhni një sy në dhëmbët dhe mishrat të dhëmbëve: nëse vëreni ndryshime të pakëndshme, duhet të konsultoheni me mjekun.

Flokët me zbokth

Një nga arsyet mund të jetë shampo, por arsyeja tjetër që lidhet me problemet që mund të ketë trupi rënie e imunitetit. Nëse një person vuan nga zbokthi i verdhë, ata mund të kenë dermatit seborrheike, një patologji dermatologjike që është mjaft e vështirë. Në këtë rast, shampo anti-zbokth nuk do t’ju ndihmojë.

Flokë të hollë dhe që këputen

Flokët e hollë dhe të brishtë mund të jenë rezultat i mungesës së proteinave, një element që kryen funksione të ndryshme, të rëndësishme. Por simptoma të tilla mund të tregojnë se ka problem më serioze. Për shembull, flokët e brishtë janë një nga simptomat e sëmundjes Cushing. Për të qenë të sigurtë, sigurohuni që të mos keni ndonjë shenjë tjetër të kësaj sëmundjeje si: pagjumësia kronike, presioni i lartë i gjakut dhe dhimbja e pashpjegueshme e shpinës.