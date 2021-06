Shtatë llojet e pushimeve për të cilat keni nevojë

Jeni përpjekur ta kompensoni mungesën e vazhdueshme të energjisë duke fjetur, por edhe pse keni fjetur, përsëri ishit të rraskapitur. Gjumi dhe pushimi nuk janë njësoj, megjithëse shumë prej nesh i ngatërrojnë.





Ne e kalojmë jetën duke menduar se kemi pushuar sepse kemi fjetur mjaftueshëm, por në realitet na mungojnë llojet e tjera të pushimeve që na duhen shumë. Rezultati është një kulturë e individëve shumë produktivë, të lodhur kronikisht dhe të ‘konsumuar’.

Shumëkush vuan nga një deficit pushimi, sepse nuk e kuptojmë fuqinë e vërtetë të pushimit. Pushimi duhet të jetë i barabartë me restaurimin në shtatë fusha kryesore të jetës tuaj.

Pushimi fizik

Lloji i parë i pushimit që na duhet është pushimi fizik, i cili mund të jetë pasiv ose aktiv. Pushimi fizik pasiv përfshin gjumin dhe dremitjen, ndërsa pushimi fizik aktiv përfshin aktivitete të tilla si joga, shtrirja dhe masazhi, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit dhe fleksibilitetit të trupit.

Pushimi mendor

Një lloj tjetër pushimi është pushimi mendor. A e njihni ndonjë person që fillon punën çdo ditë me një filxhan të madh kafeje? Ai shpesh është nervoz dhe harron, si edhe e ka të vështirë të përqendrohet në punën e tij. Kur shkon në shtrat natën, shpesh lufton për të fikur trurin, ndërsa bisedat e ditës ia mbushin mendimet. Përkundër gjumit për shtatë deri në tetë orë, ai zgjohet duke u ndjerë sikur nuk ka shkuar kurrë në shtrat. Ai ka një deficit të pushimit mendor.

Lajmi i mirë është se nuk keni pse të largoheni nga puna ose të shkoni me pushime për ta rregulluar këtë problem. Planifikoni pushime të shkurtra që do të bëhen çdo dy orë gjatë ditës tuaj të punës, këto pushime mund t’ju kujtojnë të ngadalësoni. Ju gjithashtu mund të mbani një fletore pranë shtratit për të regjistruar çdo mendim bezdisës që do t’ju mbajë zgjuar.

Pushimi sensual

Dritat e ndritshme, ekranet e kompjuterit, zhurma në sfond dhe biseda të shumta – qoftë në zyrë apo në telefonata me zmadhim – mund të shkaktojnë mbingarkesë të shqisave tona. Ju mund ta kundërshtoni këtë me një procedurë të thjeshtë siç është mbyllja e syve për një minutë në mes të ditës, si dhe fikja elektronike me qëllim në fund të çdo dite.

Pushimet krijuese

Ky lloj pushimi është veçanërisht i rëndësishëm për këdo që ka nevojë të zgjidhë problemet ose të mendojë për ide të reja. Pushimi krijues zgjon përsëri frikë dhe habi te secili prej nesh. A ju kujtohet kur keni parë për herë të parë detin ose ujëvarën? Lejimi i vetes për të shijuar bukurinë e mjedisit përreth – edhe nëse është në një park lokal ose në oborrin e shtëpisë – ju jep një ‘ikje kreative’.

Sidoqoftë, pushimet krijuese nuk kanë të bëjnë vetëm me vlerësimin e natyrës, ato gjithashtu përfshijnë shijimin e artit. Shndërrojeni hapësirën tuaj të punës në një vend frymëzimi duke shfaqur fotografi të vendit që doni dhe vepra arti. Ju nuk mund të kaloni 40 orë në javë duke parë një ambient bosh ose të hutuar dhe të prisni të ndiheni mirë.

Pushimi emocional

A keni një mik për të cilin të gjithë mendojnë se është personi më i mrekullueshëm që kanë takuar ndonjëherë. Ai është një njeri nga i cili varet shumëkush; të cilin e thirrni kur keni nevojë për një favor, sepse e dini se edhe nuk do ta bëjë atë që e kërkoni – do të thotë me ngurrim “po” për ju, jo një “jo” të vërtetë. Por, kur njeriu i tillë është vetëm, ai ndihet i pavlerësuar dhe i shfrytëzuar.

Njerëzit e tillë kanë nevojë për pushim emocional, që do të thotë se u duhet kohë dhe hapësirë për të shprehur lirisht ndjenjat e tyre dhe për të ndaluar së kënaquri të gjithë. Pushimi emocional kërkon gjithashtu guxim për të qenë autentik. Një person i qetë emocionalisht mund t’i përgjigjet pyetjes: “Si je sot?”, me: “Unë nuk jam mirë” – dhe pastaj vazhdoni të ndani disa gjëra të vështira që përndryshe mbeten të pathëna.

Pushimet sociale

Nëse keni nevojë për pushim emocional, ndoshta keni edhe një deficit të pushimit shoqëror. Kjo ndodh kur nuk arrijmë t’i dallojmë ato marrëdhënie që na ringjallin nga ato marrëdhënie që na lodhin. Për të përjetuar më shumë pushim shoqëror, rrethojuni me njerëz pozitivë që ju mbështesin.

Pushim shpirtëror

Pushimi shpirtëror, domethënë aftësia për t’u lidhur përtej fizikes dhe mendjes, si edhe një ndjenjë të thellë të përkatësisë, dashurisë, pranimit dhe qëllimit. Për ta ndjerë këtë, angazhohu në diçka më të madhe se vetja dhe shto lutje, meditim ose pjesëmarrje të komunitetit në rutinën tënde ditore.

Siç mund ta shihni, gjumi si i vetëm nuk mund të na kthejë në normalitet ku do të ndihemi të pushuar. Pra, është koha të fillojmë të përqendrohemi në sigurimin e llojit të duhur të pushimeve që na duhen.