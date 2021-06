Zaev nesër në Sofje: Identiteti dhe gjuha nuk janë pjesë e negociatave. Opozita maqedonase: Do të tradhëtojë

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev nesër do të udhëtojë në Sofje për një përpjekje të fundit për të zhbllokuar ‘veton’ e Bullgarisë për çeljen e negociatave.





Edhe pse Zaev i ka dhënë fund shpresave se mund të ketë një zgjidhje deri më 22 qershor kur Këshilli i BE do të marrë një vendim për çeljen e negociatavef për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, gjithsesi nesër në Sofje do të ketë zhvillime.

Opozita maqedonase ndërkohë më në krye VMRO-DPMNE është e irrituar pasi akuzon Zaevin se në Sofje do të tradhëtojë identitetin dhe gjuhën maqedonase. Kryeministri ndërkohë i ka garantuar se dy çështjet nuk janë pjesë e negociatave me Sofjen.