“E dua shumë, por…” zbulohet ditari i 20-vjeçares së vrarë nga i shoqi. Konfliktet nisin që…

“Unë e dua aq shumë sa nuk mundem do ta lë. Le të më lëndojë kjo marrëdhënie”.

Këto janë disa nga rreshtat e shkruara nga Carolina, vajza 20-vjeçare që u mbyt në mënyrë tragjike nga i shoqi, brenda banesës së tyre. Në fakt, në fillim bashkëshorti i saj inskenoi ngjarjen sikur të ishte një grabitje, që protagonistë kishte një bandë shqiptare, por shkak, janë bërë konfliktet sistematike mes çiftit.

Ditari i Carolines, i publikuar nga mediat greke, daton në vitin 2019, e që në atë kohë, kanë nisur debatet mes tyre. “E godita, e gjeta dhe ai theu derën. Jam shumë e mërzitur, padyshim që nuk do të doja ta lëndoja kurrë fëmijën tim”, shkruhet në ditarin e publikuar.

“Unë jam 18 vjeç dhe dua të provoj të bëj një fëmijë! Babisit nuk i kam thënë akoma . Sepse sot u grindëm dhe i thashë sa për ta lënduar që nganjëherë mendoj se nuk ka rëndësi të shoh familjen e tij. U pendova për momentin kur e thashë. Kur humb toruan e mërzitem, nuk më intereson se sa do ta lëndoj. Në thelb unë dua ta lëndoj aq sa mundem. Mendoj se kjo vjen, pasi ndihem shumë e lënduar, shumë herë nxjerr gjithë zemërimin dhe trishtimin tek Babsii. Ai nuk e meriton të trajtohet kështu por ndonjëherë nuk e kupton se çfarë kam nevojë dhe se gjithçka që më duhet është që ai të jetë pranë meje “.





Në një shënim tjetër, viktima thotë:

“Dje u grindëm sërish me Babisin për shkak të hormoneve të mia, unë shpërtheva mbi të. E thirra, e godita dhe i thashë se nuk e dua fëmijën tonë. Ne nuk kemi folur fare dje dhe sot u zgjuam mirë, hëngrëm, kaluam mirë por pasdite më pyeti për dje. Nuk jam mirë jam shumë e mërzitur, padyshim që nuk do ta lëndoja kurrë fëmijën tim. Dashuria ime për këtë është më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Unë jam aq e ndikuar nga hormonet e mia sa Babisi duhet ta dijë. Më vjen turp t’i them. E di që ai do të më mbështesë, por nuk mund t’i them. Unë nuk jam mirë, por unë jam duke u përpjekur për fëmijën tim. Unë nuk dua që ai të ndiejë se nëna e tij nuk e dëshiron atë dhe nuk e do atë. Problemet e mia hormonale janë të miat. “Fakti që Babis u ndikua nuk do të thotë se ai e shqetëson atë.”

Më 30 dhjetor 1019 , Caroline përshkruan edhe një herë një skenë tensioni dhe konflikti me 32-vjeçarin , e çështja arriti deri në gjyq : “Sot u përlesha me Babis . Pak pasi hëngrëm mëngjesin (….) Unë e godita, e gjeta dhe shkova në zyrë. Gjithë ditën ai më pyeti se çfarë dua të ha. Unë nuk kam ngrënë asgjë. Jam shtrirë në shtrat dhe nuk fle dot kam një tension të tmerrshëm. Kam dalë në ballkon vetëm me bluzën time dhe kam qarë aq sa nuk ndihem aspak mirë”.

Në një shënim tjetër të datës 31.12.19 Carolina shkruan: “U grinda sërish me Babisin. Unë e godita, e mallkova dhe theva derën. E tëra që doja ishte që ai të më pyeste nëse isha mirë kur u zgjova. U zgjova aq e dobët dhe e lodhur. Po mendoj të iki. Për të shkuar te motra ime, nuk e di nëse mund të vazhdoj me Babisin. E dua aq shumë sa nuk mund ta lë dhe le të më lëndojë kjo marrëdhënie “.

Më 3 korrik 2020, kur Lydia e vogël ishte një muajshe, vajza 20-vjeçare përshkroi:

“Sot e vogla ime ka mbushur një muaj dhe sot është dita kur i thashë Babisit se dua të largohem nga shtëpia. … .Unë u ndjeva dhe ndihem e mjeruar. Sapo ai u nis për të shkuar letrën që ata na dërguan për një ekzaminim të vogël fillova të kërkoj shtëpi. Gjeta pikërisht atë që kërkoja në Chalandri. Kur u kthye nga spitali (foshnja po trajtohej në atë kohë) ai më pyeti nëse doja të ndahesha. Unë nuk iu përgjigja. Pas disa të qarash dhe zërash unë i thashë atij se po mendoja para se të mbetesha shtatzënë ta lija por pastaj mbeta shtatzënë, kështu që qëndrova me të në mënyrë që vajza ime të mos rritet pa dy prindërit e saj “.