Me kokën ulur dhe i veshur me jelek antiplumb, pamjet kur piloti shkon në gjykatë me masa të rrepta sigurie

I veshur me jelek antiplumb dhe me maskë në fytyrë, ndërsa efektivë policie e shoqërojnë për në gjykatë. Ky është momenti kur 33-vjeçari Babis Anagnostopulos, i cili akuzohet se vrau bashkëshorten disa javë më parë në Greqi shkon për t’u përballur me organin e akuzës. Ngjarja makabre, ku 20-vjeçarja u mbyt në sy të foshnjës së saj 12-muajshe, solli reagime të forta në Greqi dhe jo vetëm, pasi mendohej se ajo u vra nga grabitësit që i hynë në banesë, ndërkohë që pas krimit fshihej burri i saj. Kjo solli reagime akoma më të ashpra nga qytetarët kundër pilotit, i cili pohoi dje se kishte mbytur me jastëk, ndaj edhe autoritetet vendosën që ai të vishte jelek antiplumb.





Në masa të rrepta policore disa minuta para orës pesë të pasdites, Babis Anagnostopoulos u dërgua në zyrën e prokurorit në Evelpidon për të ekzekutuar urdhrin kundër tij dhe më pas u paraqit para hetuesit, nga i cili u kërkua një afat që të kërkojë falje për dy krimet dhe dy kundërvajtje të martën. Mediat greke raportojnë se autori i krimit ishte pa fjalë, i ftohtë ndërsa edhe zyrtarët e gjykatës kishin dalë nga dritaret e ndërtesave të Evelpidon për të parë transferimin e tij, ndërkohë që të shumta kanë qenë forcat policore që e kanë shoqëruar.

I penduari, piloti Babis Anagnostopulos, përmes avokatit të tij është shprehur se ai dëshiron një dënim shembullor. Sipas avokatit të pilotit, Vassilis Spyrou , i akuzuari është “tronditur nga fakti i vdekjes së Caroline” ndërsa vlerësimi i tij personal është se klienti i tij “u lehtësua” me rrëfimin e tij. 33-vjeçari akuzohet për dy krime dhe dy kundërvajtje.

Konkretisht, ai do të hetohet për krimet e mëposhtme: Vrasje me dashje, e kryer në një gjendje të qetë mendore dhe abuzim me kafshët. Ndërkohë që kundërvajtjet janë: akuza e rreme sepse ai bëri të dyshuar të tjerë për veprimet e tij si dhe dëshmi të rreme dhënë autoriteteve. “Unë nuk doja ta vrisja. U trondita kur e mora vesh, mendova për fëmijën”. Telefoni celular dhe ora inteligjente “treguan” vrasësin e Caroline.