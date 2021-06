Kryeministri Edi Rama ka publikuar mëngjesin e sotëm pamjet nga punimet që po zhvillohen në stadiumin e qytetit të Kukësit.





Rama shprehet se projekte po vijon me ritme të shpejta dhe se në shtator stadium pritet që të jetë gati dhe me kushte dinjitoze për ekipin e qytetit.

“Mirë mëngjes dhe me punën që po ecën me ritme të shpejta për stadiumin e ri të Kukësit, që në shtator të jetë gati me kushte dinjitoze për ekipin e qytetit, ju uroj një ditë të mbarë’, shkruan Rama.