“Foshnjë apo bukë e tepërt?”, Dafina Zeqiri sapo bëri lëmsh të gjithë rrjetin!

Dafina Zeqiri dhe Dj Geek po e shijojnë në maksimum lidhjen e tyre të dashurisë. Ato shihen kudo bashkë dhe nuk ngurrojnë të na e tregojnë këtë nëpërmjet imazheve që ato publikojnë. Dyshja së fundmi kanë udhëtuar drejt Turqisë për të shijuar disa ditë pushime.





Këngëtarja ka bërë një postim që ka befasuar jo pak ndjekësit. Ajo ka shfaqur barkun në një video, në mbishkrimin e së cilës përmes emoji-ve ka shkruar “foshnje apo buka e tepërt”.

Siç shihet nga pamjet, Dafina duket në një restorant dhe mesa duket gjithçka është në kuadrin e një shakaje.

Kujtojmë se para pak javësh, artistja solli pjesën e dytë të këngës “Vuj vuj vuj”, me titull “Japa”. Në kaq pak kohë kjo këngë ka arritur miliona klikime në Youtube, duke u kthyer në një nga këngët e preferuara dhe në TikTok. Në fakt Dafina e kishte menduar paraparakisht që kjo këngë të bëhej virale në këtë rrjet social, duke realizuar një kërcim shumë të lezetshëm, që tashmë po kopjohet nga gjithë fansat e saj.

Ndërkohë prej kohësh fansat e Dafinës po presin publikimin e plotë të albumit të saj “Dafinë Moj”. Këngëtarja ka treguar se ky album është një nga projektet më të rëndësishëm të saj, sepse është shumë personal.

Në këtë album do të mësojmë shumë për jetën e saj, që deri më sot këngëtarja nuk ka preferuar të flasë shumë. Dafina është rritur në një familje femrash, pa figurën atërore dhe jeta e saj kaqenë e mbushur me sfida. Të gjitha këto ajo ka premtuar se do t’i tregojë një më një përmes këngëve të albumit.