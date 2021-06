Moderatorja publikon foto nga pushimet në jug: Mos harroni të merrni nënat dhe vjehrrat, e meritojnë pas një viti të vështirë

Moderatorja Bieta Sulo ka zgjedhur që të bëjë disa ditë pushimi me nënën dhe vjehrrën e saj. Bieta publikoi një foto në Instagram, ku shihet me të dyja gjyshet e Kroit, teksa shkruan se pushimet duhen bërë edhe me nënat që kujdesen kaq shumë për nipërit e tyre.





“Po ndonje dite pushimi me mamate a e ke menduar per kete vere? Me gjysherit qe kujdesen gjithe vitin per niperit dhe mbesat e tyre e qe aq shume i duan… kaluan ditet e veshtira te izolimit, koha per ta per te dale e shijuar… e them sa here, Kroi eshte me shume fat qe jo vetem i ka njohur, por edhe shijuar kohen me te 4-t gjysherit (ps. une vet kam patur vetem gjyshet, jo gjysherit)”- shkruan Bieta Sulo.