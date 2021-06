Unioni Turistik Shqiptar kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë: Lehtësoni masat anti-covid

Unionit Turistik Shqiptar përmes një shkrese zyrtare i është drejtuar Ministres së Shëndetësisë ku kërkohet heqja e masave kufizuese.





Sipas Unionit Turistik, këto masa po bëhen pengesë për mbarëvajtjen e sezonit turistik. Në shkresën në fjalë thuhet se në kushtet aktuale ku ndodhet vendi ynë duhet të rishikohet mundësia për zgjerimin e fashës së orës policore si dhe lejimin e muzikës në lokale.

“Jemi te mendimit se ne kushtet aktuale duhet rishkuar mundesia per zgjerimin e ketyre masave ne menyre qe te ndihmohen bizneset dhe njekohesisht tu krijohen kushtet per argëtim turisteve qe kane zgjedhur Shqiperine per te kaluar pushimet e tyre, pasi kjo do shtonte kerkesen dhe do bente e mundur rritjen e numrit te turisteve qe do vijne ne Shqiperi, gie e cila do kontribuonte ne rritjen e te ardhurave per ekonomine tone.”, thuhet mes të tjerash në kërkesë.