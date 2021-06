E dini pse të gjitha shtëpitë kanë erën e tyre të veçantë?

E keni vënë re që sapo hyni në shtëpinë e dikujt, nuhasni një aromë specifike? Mund të jetë e mirë, e keqe, ose çfarëdo midis, por është ndryshe nga aroma e shtëpisë suaj. Në rast se nuk e dini – edhe shtëpia juaj ka një aromë karakteristike.





Craig Warren ka mbi 30 vite në “biznesin e nuhatjes”. Ai thotë se të gjitha shtëpitë kanë “aromën e banorit”, pra aromën e atyre që jetojnë aty. Çfarë nënkupton kjo?

Ky term përshkruan të gjitha aromat që vijnë nga detergjentët, aromat e gatimit, pajisjet e pastrimit, aromatizuesit e dhomave, orendive, hapësirat me perde, qilima, jastëkë etj. Të kombinuar së bashku, këto krijojnë aromën e veçantë të shtëpisë suaj.

Sipas Warren, çfarë krijon aromën e shtëpisë janë faktorët si kafshët shtëpiake, orenditë, pirja e duhanit, gatimi dhe mënyra si pastroni. Për shembull, një shtëpi me dysheme druri, do të ketë një erë tjetër nga një shtëpi me qilima.

Nëse nuk ju pëlqen aroma e shtëpisë suaj, e vetmja mënyrë për ta ndryshuar është pastrimi i thellë, përfshirë këtu orenditë si kolltukë, divanë, perde, mbulesa etj. Më pas, përpiquni të përdorni aroma të tjera, si mente dhe agrume të cilat këshillohen në raste të tilla.