“Harrova zarfin”, “Dajua do nji pozitiv”! Përgjimet e reja, si falsifikoheshin testet e Covid-it në Tiranë: Me ë të reja copa! Na mytën duke ulë çmimet!

Të tjera pjesë të dosjes së Prokurorisë së Tiranës janë zbardhur, ku dalin përgjimet e grupit që abuzonte me testet e Covid-19, të cilat nga bisedat rezulton se falsifikoheshin me bar-code të laboratorëve privatë në Tiranë.





Pjesë e grupit falsifikator, që u ndaluan me urdhër të Prokurorisë, janë edhe dy mjekët Klodian Muharremi dhe Marinela Kalaja, ku njëri punon në QSUT dhe tjetri në klinikë private.

Në përgjimet që sjell më poshtë “BalkanWeb” zbulohet mënyra se si bëheshin testet false të Covid-it, kundrejt pagesave të ndryshme. Ndërkohë, që në biseda të implikuarit flasin edhe për rripin e sigurimit të mjetit, ku thuhet se “kushton 4000 lekë”.

Pjesë nga përgjimet në dosjen e Prokurorisë:

12/06/2021, 8:10 pm – Thoma Thomagjini: Hajd se kena pun

12/06/2021, 8:13 pm – Rmedia: Erdha

12/06/2021, 8:18 pm – Thoma Thomagjini: Kur neser

12/06/2021, 9:06 pm – Rmedia:

12/06/2021, 9:06 pm – Rmedia:

13/06/2021, 4:23 pm – Thoma Thomagjini: Missed voice call

13/06/2021, 4:24 pm – Thoma Thomagjini: Po hape mer cel

13/06/2021, 5:24 pm – Thoma Thomagjini:

13/06/2021, 5:24 pm – Thoma Thomagjini:

13/06/2021, 5:25 pm – Thoma Thomagjini: Boje pak

13/06/2021, 5:25 pm – Thoma Thomagjini: Tgjitha

13/06/2021, 5:27 pm – Thoma Thomagjini: 70

13/06/2021, 5:27 pm – Rmedia: Kartonat plus tamp.

13/06/2021, 5:27 pm – Thoma Thomagjini: Per ca folem mrom

13/06/2021, 5:28 pm – Thoma Thomagjini: Me ke do ja bosh

13/06/2021, 5:56 pm – Rmedia: GEN

13/06/2021, 9:26 pm – Thoma Thomagjini: Ku

13/06/2021, 9:26 pm – Thoma Thomagjini: J

13/06/2021, 9:26 pm – Thoma Thomagjini: E

13/06/2021, 9:40 pm – Thoma Thomagjini: Po fol mer

13/06/2021, 9:40 pm – Thoma Thomagjini: Jar

13/06/2021, 9:48 pm – Thoma Thomagjini: Missed voice call

14/06/2021, 11:48 am – Thoma Thomagjini: Ma dergo

14/06/2021, 11:48 am – Thoma Thomagjini: Pak Alnet

14/06/2021, 11:48 am – Thoma Thomagjini: Pak shpejt

14/06/2021, 11:53 am – Thoma Thomagjini: Kopje

14/06/2021, 11:54 am – Thoma Thomagjini: Ma co dhe randox

14/06/2021, 11:54 am – Rmedia:

14/06/2021, 11:55 am – Thoma Thomagjini: Dhe randox

14/06/2021, 11:55 am – Thoma Thomagjini: Ma dergo

14/06/2021, 11:55 am – Thoma Thomagjini: Me dergo dhe piperon

14/06/2021, 11:56 am – Thoma Thomagjini: Dhe at tjetren

14/06/2021, 11:56 am – Thoma Thomagjini: Sa lloje ke

14/06/2021, 11:56 am – Rmedia:

14/06/2021, 11:56 am – Rmedia:

14/06/2021, 11:56 am – Rmedia:

14/06/2021, 11:57 am – Rmedia: Kto jan

14/06/2021, 12:14 pm – Rmedia:

14/06/2021, 12:51 pm – Thoma Thomagjini: Jam ke dogana

14/06/2021, 12:52 pm – Thoma Thomagjini: Takohemi nqender

14/06/2021, 12:52 pm – Thoma Thomagjini: Mere dhe ate

14/06/2021, 12:52 pm – Thoma Thomagjini: Pim kafe

14/06/2021, 12:54 pm – Thoma Thomagjini: Mos mu vono

14/06/2021, 12:55 pm – Thoma Thomagjini: Se po mpret ai shoku kafe

14/06/2021, 1:14 pm – Thoma Thomagjini: Missed voice call

15/06/2021, 8:03 am – Thoma Thomagjini: Mjes

15/06/2021, 8:04 am – Thoma Thomagjini: A je cu pim kafe

15/06/2021, 8:04 am – Thoma Thomagjini: Se kena pun

15/06/2021, 8:16 am – Rmedia: Hahahhha

15/06/2021, 8:16 am – Rmedia: Ok

15/06/2021, 8:16 am – Rmedia: Nisu

15/06/2021, 8:39 am – Thoma Thomagjini: O pipo

15/06/2021, 8:50 am – Thoma Thomagjini: A u çove

15/06/2021, 9:20 am – Thoma Thomagjini: A po vje

15/06/2021, 9:21 am – Rmedia: Po

15/06/2021, 9:22 am – Thoma Thomagjini: Kur

15/06/2021, 10:28 pm – Thoma Thomagjini:

15/06/2021, 10:29 pm – Thoma Thomagjini:

15/06/2021, 10:32 pm – Thoma Thomagjini: Missed voice call

16/06/2021, 1:00 am – Thoma Thomagjini: Ejjj

16/06/2021, 1:00 am – Thoma Thomagjini: I kkom harru zarfin siper ke printeri♂️

16/06/2021, 1:03 am – Rmedia:

16/06/2021, 1:03 am – Thoma Thomagjini: Posht i letre

16/06/2021, 1:03 am – Rmedia:

7.Biseda me shtetasin e quajtur G. D. me nr telefoni 0695545138 në këto biseda ka vetëm jo teste për Covid por i kërkon dhe raporte për rripin e sigurimit të automjetit të cilat janë gjetur në Hard Diskun e tij. Në bisedën e këtyre dy shtetasve Ronii thotë se për rripin kushton 4000 lekë. Bisedën për sa më sipër do e gjeni bashkangjitur.

21/05/2021, 6:25 pm – Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even ËhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

21/05/2021, 6:25 pm – Rmedia:

21/05/2021, 6:25 pm – Rmedia:

08/06/2021, 12:27 pm – G. D. Ardit Sevo: Shoku arditit jam

08/06/2021, 12:27 pm – G. D. Ardit Sevo: Ketu jam ke interneti

08/06/2021, 12:27 pm – Rmedia: Po

08/06/2021, 12:27 pm – Rmedia: Më thuaj

08/06/2021, 12:27 pm – G. D. Ardit Sevo: Nje x desha

08/06/2021, 12:27 pm – Rmedia: Ok

08/06/2021, 12:28 pm – Rmedia: E ke me vete

08/06/2021, 12:28 pm – G. D. Ardit Sevo: Po

08/06/2021, 12:28 pm – Rmedia: Ma kej aty

08/06/2021, 12:28 pm – Rmedia: Ik pij një kafe

08/06/2021, 12:28 pm – Rmedia: Se jam me një shol

08/06/2021, 12:28 pm – Rmedia: Shok

08/06/2021, 12:28 pm – G. D. Ardit Sevo: Mir po ja lej ketit cunit

08/06/2021, 12:28 pm – Rmedia: Dhe për 30 min ta mbaroj

08/06/2021, 12:28 pm – Rmedia: Ok

08/06/2021, 12:29 pm – G. D. Ardit Sevo: Ok rrofsh

08/06/2021, 3:22 pm – G. D. Ardit Sevo: E marove?

08/06/2021, 3:31 pm – Rmedia: Poooo

08/06/2021, 3:31 pm – Rmedia: Ke ate çunin

08/06/2021, 3:31 pm – Rmedia: 20 mijë leji

09/06/2021, 11:26 am – G. D. Ardit Sevo: Ta sjell dhe nje

09/06/2021, 11:26 am – G. D. Ardit Sevo: Per x

09/06/2021, 11:26 am – G. D. Ardit Sevo: Aty je?

09/06/2021, 11:26 am – Rmedia: Po

09/06/2021, 11:27 am – Rmedia: Sille

09/06/2021, 11:33 am – G. D. Ardit Sevo: Ok

09/06/2021, 11:43 am – Geri Dika Ardit Sevo: Ketu jam

09/06/2021, 1:31 pm – G. D. Ardit Sevo: K. S.

Atsia: K. S.

09/06/2021, 1:32 pm – Rmedia: Ok

09/06/2021, 3:56 pm – G. D. Ardit Sevo: E bone?

09/06/2021, 3:56 pm – Rmedia: Jam plazh

09/06/2021, 3:57 pm – Rmedia:

09/06/2021, 4:10 pm – G. D. Ardit Sevo: E mir tja kalosh bukur qeka full hahah

09/06/2021, 4:40 pm – Rmedia:

09/06/2021, 4:40 pm – Rmedia:

09/06/2021, 4:46 pm – G. D. Ardit Sevo: Ketu shi i modh

11/06/2021, 10:45 am – G. D. Ardit Sevo: Mgjes, si je? A e bone ate?

15/06/2021, 7:44 pm – G. D. Ardit Sevo: Missed voice call

15/06/2021, 7:45 pm – G. D. Ardit Sevo: Ma bej ate x

15/06/2021, 7:45 pm – G. D. Ardit Sevo: Dhe dy per rripin

15/06/2021, 7:45 pm – G. D. Ardit Sevo: Se me ke lon mas dore

15/06/2021, 7:45 pm – Rmedia: X ok

15/06/2021, 7:45 pm – Rmedia: Rripi ok

15/06/2021, 7:45 pm – Rmedia: 4000 ok

15/06/2021, 7:45 pm – G. D. Ardit Sevo: Dy rripa

15/06/2021, 7:46 pm – G. D. Ardit Sevo: Tjetri

15/06/2021, 7:46 pm – G. D. Ardit Sevo: F. D.

15/06/2021, 7:46 pm – Geri Dika Ardit Sevo: Emri babait F. D.

15/06/2021, 7:46 pm – G. D. Ardit Sevo: Kur te vi?

15/06/2021, 8:31 pm – Rmedia: Tani

15/06/2021, 8:32 pm – G. D. Ardit Sevo: Ok

15/06/2021, 9:39 pm – G. D. Ardit Sevo: Rripin ku e ke lon.

8.Shtetasi i shënuar si Agjencia X me nr telefoni 0698081849 i quajtur Xhoni ashtu si në bisedat e sipërpërmenduar i dërgon vazhdimisht foto id dhe mesazhe për tampona dhe tamponat kryesisht janë të Laboratorit X. Bashkangjitur këtij procesverbali do të vendosim dhe korespondecën përkatëse.

08/05/2021, 5:58 pm – Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even ËhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

08/05/2021, 6:09 pm – Rmedia: Dalja tani?

08/05/2021, 6:18 pm – Agjencia X Xhoni 2: Po

08/05/2021, 6:19 pm – Agjencia X Xhoni 2: O vlla po se pate ber

08/05/2021, 6:19 pm – Agjencia X Xhoni 2: Vetem kte burrin bo

08/05/2021, 6:19 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se jan me pashaporte

08/05/2021, 6:19 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se su dashka

08/05/2021, 6:19 pm – Agjencia X Xhoni 2: Per kto vec me.letra

08/05/2021, 6:19 pm – Rmedia: Kë do

08/05/2021, 6:19 pm – Rmedia: Se i bona

08/05/2021, 6:19 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ate burrin

08/05/2021, 6:19 pm – Agjencia X Xhoni 2: N. h.

08/05/2021, 6:19 pm – Agjencia X Xhoni 2: Vetem

08/05/2021, 6:20 pm – Agjencia X Xhoni 2: Taksirat

08/05/2021, 6:20 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se sja kerkojne ktyre

08/05/2021, 6:20 pm – Rmedia: 13 copë

08/05/2021, 6:23 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ok

08/05/2021, 6:24 pm – Rmedia: Ta fshij

08/05/2021, 9:13 pm – Rmedia: You deleted this message

08/05/2021, 9:16 pm – Rmedia: You deleted this message

08/05/2021, 9:16 pm – Rmedia: 15 COPE

08/05/2021, 9:16 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ok

08/05/2021, 9:16 pm – Agjencia X Xhoni 2: Fshij

08/05/2021, 9:16 pm – Rmedia: OK

09/05/2021, 5:46 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ma.bo tani

09/05/2021, 5:52 pm – Agjencia X Xhoni 2: Missed voice call

09/05/2021, 5:54 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ma bo pak tani

09/05/2021, 5:54 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se e kam me shpejt

09/05/2021, 5:54 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ma nis

09/05/2021, 5:54 pm – Rmedia: 1 min

09/05/2021, 5:58 pm – Agjencia X Xhoni 2: Nise shpejt

09/05/2021, 5:58 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se iku

09/05/2021, 5:58 pm – Agjencia X Xhoni 2: Trageti

09/05/2021, 6:00 pm – Rmedia: 17 copë

09/05/2021, 6:00 pm – Agjencia X Xhoni 2: Fshij

15/05/2021, 5:46 pm – Agjencia X Xhoni 2:

15/05/2021, 5:46 pm – Agjencia X Xhoni 2:

15/05/2021, 5:47 pm – Agjencia X Xhoni 2: Mi nis pak tko

15/05/2021, 6:02 pm – Agjencia X Xhoni 2: Nisi

15/05/2021, 6:07 pm – Rmedia:

15/05/2021, 7:58 pm – Agjencia X Xhoni 2: Missed voice call

15/05/2021, 8:05 pm – Rmedia: 28 copë

15/05/2021, 8:12 pm – Agjencia X Xhoni 2: Fshij

15/05/2021, 8:59 pm – Rmedia: Mi ço

19/05/2021, 5:56 pm – Agjencia X Xhoni 2:

19/05/2021, 5:56 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ma.nis pak

19/05/2021, 6:18 pm – Agjencia X Xhoni 2: ??

19/05/2021, 6:18 pm – Agjencia X Xhoni 2: Nise

19/05/2021, 8:35 pm – Agjencia X Xhoni 2:

19/05/2021, 8:40 pm – Agjencia X Xhoni 2: Nise

19/05/2021, 8:43 pm – Agjencia X Xhoni 2: ??

19/05/2021, 8:43 pm – Agjencia X Xhoni 2: Nise

19/05/2021, 8:44 pm – Rmedia: Nr kartës

19/05/2021, 8:44 pm – Rmedia: E ka para

19/05/2021, 8:46 pm – Agjencia X Xhoni 2:

19/05/2021, 8:48 pm – Rmedia: Po

19/05/2021, 8:49 pm – Agjencia X Xhoni 2: ??

19/05/2021, 8:50 pm – Agjencia X Xhoni 2: ??

19/05/2021, 8:50 pm – Agjencia X Xhoni 2: Nise

19/05/2021, 8:51 pm – Rmedia: PO

19/05/2021, 8:51 pm – Rmedia: 1 SEK FIKS

19/05/2021, 8:53 pm – Agjencia X Xhoni 2: ???

19/05/2021, 8:53 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se nuk pret puna

19/05/2021, 8:53 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ma.nis tani

19/05/2021, 8:53 pm – Rmedia:

20/05/2021, 7:31 pm – Agjencia X Xhoni 2:

20/05/2021, 7:31 pm – Agjencia X Xhoni 2: Nise

28/05/2021, 5:56 pm – Agjencia X Xhoni 2:

28/05/2021, 5:56 pm – Agjencia X Xhoni 2: Mq nis pak

28/05/2021, 6:29 pm – Agjencia X Xhoni 2: Nise

28/05/2021, 6:35 pm – Rmedia:

28/05/2021, 6:58 pm – Agjencia X Xhoni 2: O vlla

28/05/2021, 7:00 pm – Agjencia X Xhoni 2:

28/05/2021, 7:00 pm – Agjencia X Xhoni 2: Vej cfshij

28/05/2021, 7:03 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ve mos ma vono

28/05/2021, 7:05 pm – Agjencia X Xhoni 2: ???

28/05/2021, 7:05 pm – Rmedia: Ok

28/05/2021, 7:06 pm – Rmedia: 1 sek

28/05/2021, 7:09 pm – Agjencia X Xhoni 2: *

28/05/2021, 7:09 pm – Rmedia:

28/05/2021, 7:11 pm – Rmedia: 5 COPE

30/05/2021, 5:00 pm – Agjencia X Xhoni 2:

30/05/2021, 5:17 pm – Agjencia X Xhoni 2: Boje po per sot

30/05/2021, 5:18 pm – Agjencia X Xhoni 2: Sot per sot

30/05/2021, 5:37 pm – Rmedia: …

30/05/2021, 5:39 pm – Rmedia:

30/05/2021, 5:39 pm – Rmedia: OK

30/05/2021, 5:39 pm – Rmedia: BERA DY TJERA

30/05/2021, 5:39 pm – Rmedia: PRANDAJ

30/05/2021, 5:40 pm – Agjencia X Xhoni 2: Po pse se bere.sot prt so

30/05/2021, 5:40 pm – Agjencia X Xhoni 2: Sot

30/05/2021, 5:40 pm – Agjencia X Xhoni 2: Fshike

30/05/2021, 5:40 pm – Rmedia: E KE 72 ORE

30/05/2021, 5:40 pm – Rmedia: PA MERAK

30/05/2021, 5:40 pm – Rmedia: DO TA NDERROJ?

30/05/2021, 5:40 pm – Agjencia X Xhoni 2: Jo

30/05/2021, 5:40 pm – Agjencia X Xhoni 2: Leje

30/05/2021, 5:40 pm – Rmedia: OK

30/05/2021, 5:40 pm – Agjencia X Xhoni 2: Vec fshij

30/05/2021, 5:40 pm – Rmedia: 6 COPE

30/05/2021, 5:40 pm – Agjencia X Xhoni 2: Kut te them beje sot per sot

30/05/2021, 5:41 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se kam hall se fiksohen

30/05/2021, 5:41 pm – Rmedia: AHA

30/05/2021, 5:41 pm – Rmedia: OK

03/06/2021, 2:52 pm – Agjencia X Xhoni 2:

03/06/2021, 2:52 pm – Agjencia X Xhoni 2:

03/06/2021, 2:53 pm – Agjencia X Xhoni 2:

03/06/2021, 3:25 pm – Rmedia:

03/06/2021, 3:25 pm – Rmedia:

03/06/2021, 3:25 pm – Rmedia:

03/06/2021, 3:25 pm – Rmedia:

03/06/2021, 3:25 pm – Rmedia: Me ë të reja copa

03/06/2021, 3:26 pm – Rmedia: 10 copë gjithsej

03/06/2021, 3:47 pm – Agjencia X Xhoni 2: 5 ishin

03/06/2021, 3:47 pm – Agjencia X Xhoni 2: Bohet 9

03/06/2021, 3:52 pm – Rmedia: Hahajaja

03/06/2021, 3:53 pm – Agjencia X Xhoni 2:

03/06/2021, 3:54 pm – Agjencia X Xhoni 2: Mbaroj me 7 se kam shum

03/06/2021, 3:54 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se dhe un lir i jap

03/06/2021, 4:21 pm – Agjencia X Xhoni 2: Fshij

03/06/2021, 4:30 pm – Agjencia X Xhoni 2:

03/06/2021, 4:30 pm – Agjencia X Xhoni 2: Mq nis dhe kte

03/06/2021, 4:57 pm – Rmedia:

03/06/2021, 4:57 pm – Rmedia: 10 copë

03/06/2021, 5:41 pm – Agjencia X Xhoni 2:

03/06/2021, 5:41 pm – Agjencia X Xhoni 2:

03/06/2021, 6:13 pm – Agjencia X Xhoni 2: Nisi

03/06/2021, 6:13 pm – Agjencia X Xhoni 2: …

03/06/2021, 6:13 pm – Rmedia: Ok

03/06/2021, 6:15 pm – Rmedia:

03/06/2021, 6:15 pm – Rmedia:

03/06/2021, 6:15 pm – Rmedia: 12 copë

03/06/2021, 7:24 pm – Agjencia X Xhoni 2:

03/06/2021, 7:56 pm – Agjencia X Xhoni 2: Jo iqe kte vlla

03/06/2021, 7:56 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se iku

03/06/2021, 7:56 pm – Rmedia: Ok

03/06/2021, 7:59 pm – Rmedia: Nqs ikin më thuaj të paktën.

03/06/2021, 8:02 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ngaqe e hoqa direkt

03/06/2021, 8:02 pm – Agjencia X Xhoni 2: Vlla

03/06/2021, 8:02 pm – Agjencia X Xhoni 2: Prandaj

03/06/2021, 8:02 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se mendova

03/06/2021, 8:03 pm – Rmedia: Ok

03/06/2021, 8:03 pm – Agjencia X Xhoni 2: Jan hap 7 lab ktu na mbyten duke ul cmimet u bo sallate

04/06/2021, 8:20 pm – Agjencia X Xhoni 2:

04/06/2021, 8:21 pm – Agjencia X Xhoni 2: Mos ma vono

04/06/2021, 8:24 pm – Rmedia: Nr kartës

04/06/2021, 8:24 pm – Rmedia: Nuk duket

04/06/2021, 8:27 pm – Rmedia:

04/06/2021, 8:32 pm – Agjencia X Xhoni 2:

04/06/2021, 8:36 pm – Rmedia:

04/06/2021, 8:38 pm – Rmedia: 13 cope

05/06/2021, 4:56 pm – Agjencia X Xhoni 2:

05/06/2021, 4:56 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ma nis

05/06/2021, 5:00 pm – Rmedia:

05/06/2021, 5:16 pm – Agjencia X Xhoni 2: Fshijë

05/06/2021, 8:16 pm – Agjencia X Xhoni 2:

05/06/2021, 8:17 pm – Agjencia X Xhoni 2:

05/06/2021, 8:18 pm – Agjencia X Xhoni 2:

05/06/2021, 8:18 pm – Agjencia X Xhoni 2:

05/06/2021, 8:18 pm – Agjencia X Xhoni 2:

05/06/2021, 8:19 pm – Agjencia X Xhoni 2: Po mi vonove

05/06/2021, 8:19 pm – Agjencia X Xhoni 2: Me thuaj

05/06/2021, 8:19 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se nuk presin

05/06/2021, 8:19 pm – Rmedia: 7 min jam në dyqan

05/06/2021, 8:19 pm – Eni Travel Xhoni 2: Ok

05/06/2021, 8:20 pm – Rmedia: 3 min ato

05/06/2021, 8:20 pm – Rmedia: Thuja se jam tu u kthy

05/06/2021, 8:23 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ok

05/06/2021, 8:28 pm – Rmedia: ersha

05/06/2021, 8:28 pm – Rmedia: 2 min

05/06/2021, 8:29 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ajde pra

05/06/2021, 8:29 pm – Agjencia X Xhoni 2: Se i kam kru

05/06/2021, 8:29 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ktu

05/06/2021, 8:33 pm – Rmedia: PO TI COJ

05/06/2021, 8:35 pm – Rmedia:

05/06/2021, 8:36 pm – Rmedia:

05/06/2021, 8:37 pm – Agjencia X Xhoni 2: Dhe tjeter

05/06/2021, 8:37 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ja

05/06/2021, 8:37 pm – Agjencia X Xhoni 2: 3

05/06/2021, 8:38 pm – Rmedia:

05/06/2021, 9:35 pm – Rmedia: 17 copë

05/06/2021, 9:35 pm – Agjencia X Xhoni 2: 16

05/06/2021, 9:36 pm – Rmedia: E hoqa 1

05/06/2021, 9:36 pm – Rmedia: I binte 18

05/06/2021, 9:36 pm – Rmedia:

05/06/2021, 9:37 pm – Agjencia X Xhoni 2: Dje ishin 13 pra fhe 3 sot

05/06/2021, 9:37 pm – Rmedia: Deri te esma mici 8shim 13

05/06/2021, 9:38 pm – Rmedia:

05/06/2021, 9:39 pm – Rmedia:

06/06/2021, 8:45 am – Rmedia: +3=17

06/06/2021, 8:19 pm – Rmedia: Jam në dyqan

06/06/2021, 8:19 pm – Rmedia: Nqs ke mi ço

06/06/2021, 8:20 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ok

06/06/2021, 8:20 pm – Agjencia X Xhoni 2: Vlla

10/06/2021, 5:50 pm – Agjencia X Xhoni 2:

10/06/2021, 6:12 pm – Rmedia:

10/06/2021, 7:25 pm – Rmedia: 18 copë

12/06/2021, 5:49 pm – Agjencia X Xhoni 2:

12/06/2021, 6:12 pm – Rmedia:

12/06/2021, 6:13 pm – Rmedia: 20 copë

14/06/2021, 5:30 pm – Agjencia X Xhoni 2:

14/06/2021, 5:30 pm – Agjencia X Xhoni 2:

14/06/2021, 5:31 pm – Agjencia X Xhoni 2:

14/06/2021, 5:35 pm – Rmedia: Kur

14/06/2021, 5:35 pm – Rmedia: Tani?

14/06/2021, 5:46 pm – Agjencia X Xhoni 2: Po

14/06/2021, 5:57 pm – Rmedia: Ok

14/06/2021, 6:24 pm – Rmedia: Po ti çpj

14/06/2021, 6:25 pm – Rmedia: Çoj

14/06/2021, 6:30 pm – Rmedia:

14/06/2021, 6:30 pm – Rmedia:

14/06/2021, 6:30 pm – Rmedia:

14/06/2021, 6:31 pm – Rmedia: 3 copë që më mbete plus 3 tani = 6 copë

14/06/2021, 6:32 pm – Agjencia X Xhoni 2: Po cpaske qene zeroje m3 burr se ka dit prap

14/06/2021, 6:32 pm – Agjencia X Xhoni 2:

14/06/2021, 6:32 pm – Agjencia X Xhoni 2: 3 mo

14/06/2021, 6:32 pm – Agjencia X Xhoni 2: Dite hene filloje mbar

14/06/2021, 6:34 pm – Rmedia: 5 COPE

14/06/2021, 6:35 pm – Rmedia: OK

14/06/2021, 6:35 pm – Rmedia: SE KAM LLOGARI DHE ME SHOKUN

14/06/2021, 6:35 pm – Rmedia: MOS U MRZ

14/06/2021, 6:35 pm – Rmedia: SAPO FOLA

14/06/2021, 6:35 pm – Agjencia X Xhoni 2: Me duhet per 6 mauj

14/06/2021, 6:35 pm – Agjencia X Xhoni 2: Muaj

14/06/2021, 6:35 pm – Agjencia X Xhoni 2: Ca folem shpar

14/06/2021, 6:35 pm – Rmedia: e marr vesh

15/06/2021, 6:41 pm – Rmedia:

15/06/2021, 6:41 pm – Rmedia: 6copë

9.Bisesa me shtetasin K. K. me nr telefoni 0699542345 ashtu si dhe në bisedat e sipërpërmenduara përmban biseda ku pasi i dërgohet pasaporta nga ky shtetas e veta edhe e nje të afërmi të tij nga ana e Ronit i dërgohet testi i Covid me logon e laboratorit X për shtetasit K. K. dhe I. K.

15/10/2018, 3:59 pm – Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even ËhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

15/10/2018, 3:59 pm – K. K. 3:

15/10/2018, 3:59 pm – K. K. 3:

15/10/2018, 3:59 pm – K. K. 3:

15/10/2018, 3:59 pm – K. K. 3:

15/10/2018, 3:59 pm – K. K. 3:

15/10/2018, 3:59 pm – K. K. 3:

15/10/2018, 4:00 pm – K. K.:

15/10/2018, 4:00 pm – K. K.:

15/10/2018, 4:00 pm – K. K. 3:

15/10/2018, 6:07 pm – K. K. 3:

15/10/2018, 6:07 pm – K. K. 3:

15/10/2018, 6:07 pm – K. K. 3:

15/10/2018, 6:07 pm – K. K. 3:

15/10/2018, 6:08 pm – K. K. 3: Futi ne disk vlla dhe te vi ti marr kur ti besh gati

26/01/2019, 4:48 pm – K. K. 3:

26/01/2019, 4:48 pm – K. K. 3:

26/01/2019, 5:07 pm – Rmedia: Ça është kjo klajdo

26/01/2019, 6:17 pm – K. K. 3: O rono e lash printerin ke dyqani vetem amon ma shif sot se me duhet neser se me ate punoj qe prontoj boletat

26/01/2019, 9:05 pm – K. K. 3: O ron e pe ate o vlla

26/01/2019, 9:15 pm – Rmedia: Kerkon bojë

26/01/2019, 9:16 pm – K. K. 3: Si e do bojen ajo më te mbushur apo duhet me e ble

26/01/2019, 9:49 pm – Rmedia: De di

02/06/2021, 6:47 pm – K. K. 3:

02/06/2021, 6:47 pm – K. K. 3:

02/06/2021, 8:45 pm – Rmedia: Gati

02/06/2021, 8:58 pm – K. K. 3: Ok për 10 min erdha

02/06/2021, 8:59 pm – Rmedia: You deleted this message

02/06/2021, 8:59 pm – Rmedia: You deleted this message

02/06/2021, 9:00 pm – K. K. 3: Pse e hoqe më

02/06/2021, 9:00 pm – Rmedia: PRIT

02/06/2021, 9:14 pm – Rmedia: Dt8 pra 08.00 me 16.20

02/06/2021, 9:14 pm – K. K. 3: Ok perfekt

02/06/2021, 10:02 pm – K. K. 3: Hë më rono

02/06/2021, 10:50 pm – K. K. 3: Ktu ke lagja jom un

02/06/2021, 10:51 pm – Rmedia: hajde te oxhaku kryqezimi

02/06/2021, 10:51 pm – Rmedia: merr dhe 20 se ja dhashe

02/06/2021, 10:51 pm – K. K. 3: Nuk kom me ca me ardh a vjen dot ktej

02/06/2021, 10:54 pm – K. K. 3: Ke lagja jom

02/06/2021, 11:06 pm – K. K. 3: Missed voice call

02/06/2021, 11:07 pm – K. K. 3: Missed voice call

02/06/2021, 11:07 pm – K. K. 3: O ron pra keq e ka bo

02/06/2021, 11:07 pm – K. K. 3: Prap se ka regulli daten

02/06/2021, 11:08 pm – K. K. 3: Daten lart e ka bo posht e ka harru

02/06/2021, 11:08 pm – Rmedia: Ok

02/06/2021, 11:08 pm – K. K. 3: Ajde ron ajde

02/06/2021, 11:08 pm – K. K. 3: A o në terezi ai

02/06/2021, 11:08 pm – K. K. 3: Së paska menjen fare

02/06/2021, 11:08 pm – Rmedia: Ska prb

02/06/2021, 11:09 pm – Rmedia: Sr vjen vetë tani për 30 min

02/06/2021, 11:09 pm – K. K. 3: Ok

02/06/2021, 11:09 pm – Rmedia: E mbyll punën

03/06/2021, 12:47 am – Rmedia: KU JE

03/06/2021, 10:33 am – K. K. 3: O më ron

03/06/2021, 11:25 am – Rmedia: Po

03/06/2021, 11:28 am – K. K. 3: A te vi mç

03/06/2021, 11:28 am – K. K. 3: Më

03/06/2021, 11:28 am – Rmedia: Po

03/06/2021, 11:28 am – Rmedia: I ka sjell

03/06/2021, 11:29 am – Rmedia: Të çova zile mromë

03/06/2021, 11:40 am – K. K. 3: Ok se po vi

03/06/2021, 11:40 am – K. K. 3: Isha në gjum

03/06/2021, 11:41 am – Rmedia: Ok

03/06/2021, 12:11 pm – K. K. 3: O ron më thuj kur te vij

03/06/2021, 12:11 pm – K. K. 3: Dhe ma sill dhe ate pdf

03/06/2021, 3:00 pm – K. K. 3: O rono ma dergo pak ate pdf

04/06/2021, 3:32 pm – K. K. 3: O rono hë më lali ma dergo pra ato

04/06/2021, 3:32 pm – K. K. 3: Erdha ke dyqani nuk ishe

07/06/2021, 6:32 pm – Rmedia:

07/06/2021, 6:32 pm – Rmedia:

10.Në bisedën me shtetasin Igli Çela me nr telefoni 0694148124 në mënyrë të vazhdueshme edhe të përsëritur ka biseda për ti realizuar tampona të cilat janë me mbishkrimin Randox . Biseda do të gjendet bashkangjitur.

0/05/2021, 12:24 pm – Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even ËhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

30/05/2021, 12:24 pm – Igli Çela:

30/05/2021, 12:25 pm – Igli Çela:

30/05/2021, 12:26 pm – Igli Çela:

30/05/2021, 12:26 pm – Igli Çela: Si kji

30/05/2021, 12:26 pm – Igli Çela: I dua shpejt se ne 2 eshte avioni

30/05/2021, 12:27 pm – Rmedia: Ok

30/05/2021, 12:36 pm – Rmedia:

30/05/2021, 12:36 pm – Rmedia:

30/05/2021, 12:36 pm – Rmedia: SHIFI DHE ME THUAJ

30/05/2021, 12:39 pm – Igli Çela: Ok

01/06/2021, 2:05 pm – Igli Çela:

01/06/2021, 2:05 pm – Igli Çela: Lali

01/06/2021, 2:05 pm – Igli Çela: Si ato te fundit

01/06/2021, 2:05 pm – Igli Çela: Ma co me pdf

01/06/2021, 2:05 pm – Igli Çela: Sot per nsr

01/06/2021, 2:09 pm – Rmedia: Ça ore

01/06/2021, 2:09 pm – Igli Çela: Nsr ne darke niset

01/06/2021, 2:09 pm – Igli Çela: Ne ore11 me tonen

01/06/2021, 2:10 pm – Rmedia: Mjes

01/06/2021, 2:10 pm – Igli Çela: Ne darke

01/06/2021, 2:10 pm – Igli Çela: Nsr

01/06/2021, 2:10 pm – Rmedia: Tani jam në mal të zi

01/06/2021, 2:11 pm – Rmedia: Nga darka t çoj pdf

01/06/2021, 2:11 pm – Igli Çela: Vetem mos harro

01/06/2021, 8:56 pm – Igli Çela: Lali

01/06/2021, 9:07 pm – Rmedia: Po

01/06/2021, 9:07 pm – Rmedia: Nuk harroj

01/06/2021, 9:07 pm – Igli Çela: Ok

01/06/2021, 9:07 pm – Igli Çela: Grz

01/06/2021, 11:07 pm – Igli Çela: Lali

01/06/2021, 11:08 pm – Rmedia: Dyqan jAM

01/06/2021, 11:10 pm – Igli Çela: Ok

01/06/2021, 11:28 pm – Rmedia: You deleted this message

01/06/2021, 11:31 pm – Igli Çela: Ditelindjen e ka october

01/06/2021, 11:31 pm – Rmedia: OK

01/06/2021, 11:32 pm – Rmedia:

01/06/2021, 11:45 pm – Igli Çela: Ok ështe

01/06/2021, 11:45 pm – Igli Çela: Nsr do vi te tak

01/06/2021, 11:45 pm – Igli Çela: Mire vlla

01/06/2021, 11:51 pm – Rmedia: Ok

04/06/2021, 7:41 am – Igli Çela: M gjes

04/06/2021, 7:42 am – Igli Çela: Te kam lene nje porosi te A. kamarierja e poppyt

04/06/2021, 8:51 am – Rmedia: Ok

11.Në bisedën e bërë me shtetasin Xhulio Senko Gjaçi me nr. telefoni 0693170506 në ndryshim nga bisedat e tjera ku kërkohet vetëm për tampona ose për raporte mjeko ligjore për rripa sigurimi në këtë bisedë kërkohet për dëshmi pnaliteti.Biseda e plotë do të gjendet bashkangjitur këtij procesverbali.

23/02/2021, 4:42 pm – Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even ËhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

23/02/2021, 4:42 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Roni ca bone si je

23/02/2021, 4:42 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Ore te te pyes deshmi penaliteti rregullojm dot ne

23/02/2021, 4:53 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Apo veshtir si mhb

23/02/2021, 4:57 pm – Rmedia: Po

23/02/2021, 4:59 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Okj se do kaloj pastaj

23/02/2021, 7:06 pm – Xhulio Senko Gjaçi:

23/02/2021, 7:06 pm – Xhulio Senko Gjaçi:

08/03/2021, 9:05 am – Xhulio Senko Gjaçi:

08/03/2021, 9:05 am – Xhulio Senko Gjaçi:

08/03/2021, 9:06 am – Xhulio Senko Gjaçi: Do nji pozitiv dajua e bejm dot se i esht merzit puna

08/03/2021, 9:37 am – Rmedia: Hahaha

08/03/2021, 9:37 am – Rmedia: Data ora

08/03/2021, 9:37 am – Xhulio Senko Gjaçi: 1 moment

08/03/2021, 9:37 am – Rmedia: E daljes

08/03/2021, 9:38 am – Xhulio Senko Gjaçi:

08/03/2021, 9:38 am – Xhulio Senko Gjaçi: Punen ai e maro ne 7

08/03/2021, 9:39 am – Rmedia: Atëherë sonte në 19 e 40 me nesër në 19 e 10

08/03/2021, 9:39 am – Xhulio Senko Gjaçi: Po mir fix fare

08/03/2021, 9:39 am – Xhulio Senko Gjaçi: Kur ta mari ai sot

09/03/2021, 11:54 am – Xhulio Senko Gjaçi: Mbrojtje gjuhe c1 bejm dot ne laburatori jon

09/03/2021, 11:56 am – Rmedia: Pupupupupupu

09/03/2021, 11:56 am – Rmedia:

09/03/2021, 12:00 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Bohet apo jo

09/03/2021, 12:08 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Apo veshtir

09/03/2021, 4:09 pm – Rmedia: Ik andej

09/03/2021, 4:20 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Hahahahhaha

09/03/2021, 4:21 pm – Xhulio Senko Gjaçi: H m se e do ai qe pyete mbrem

09/03/2021, 4:28 pm – Rmedia: Ok

09/03/2021, 4:28 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Behet thu

22/03/2021, 8:02 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Do ma besh nji leje te shpejt mu se jam ktu te ushtaraku me nji shok

22/03/2021, 8:02 pm – Xhulio Senko Gjaçi:

22/03/2021, 8:02 pm – Xhulio Senko Gjaçi: AA009FF

22/03/2021, 8:04 pm – Xhulio Senko Gjaçi: ËDBRF52H77A946895

22/03/2021, 8:04 pm – Rmedia: Prit

22/03/2021, 8:05 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Okj zemra

22/03/2021, 8:17 pm – Xhulio Senko Gjaçi: A u bo

22/03/2021, 8:25 pm – Rmedia: Akoma

22/03/2021, 8:25 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Do dhe shum

22/03/2021, 8:42 pm – Rmedia:

22/03/2021, 8:42 pm – Rmedia:

22/03/2021, 8:48 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Je i modh fare

22/03/2021, 8:48 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Flm shum pz

22/03/2021, 9:10 pm – Rmedia: Puq

31/03/2021, 8:58 pm – Xhulio Senko Gjaçi:

31/03/2021, 9:44 pm – Xhulio Senko Gjaçi:

31/03/2021, 10:11 pm – Xhulio Senko Gjaçi:

31/03/2021, 10:12 pm – Xhulio Senko Gjaçi:

31/03/2021, 10:13 pm – Xhulio Senko Gjaçi:

31/03/2021, 10:14 pm – Rmedia:

31/03/2021, 10:16 pm – Rmedia:

15/04/2021, 8:43 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Bisha do ma besh nji leje mu

15/04/2021, 8:43 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Dhe nji per G.

15/04/2021, 8:43 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Taksirat

15/04/2021, 8:43 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Te kam ra shum her ne qaf e di

15/04/2021, 8:44 pm – Rmedia:

15/04/2021, 8:49 pm – Xhulio Senko Gjaçi:

15/04/2021, 9:44 pm – Xhulio Senko Gjaçi: U bo ajo leja

20/05/2021, 10:04 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Zemra ca bone

20/05/2021, 10:05 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Ka mo kshu gjona magjike laboratori apo e kemi myll

20/05/2021, 10:11 pm – Rmedia: Jo

20/05/2021, 10:11 pm – Rmedia: Hapur

20/05/2021, 10:11 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Neser do te te bie pak ne qaf un

20/05/2021, 10:12 pm – Rmedia:

20/05/2021, 10:12 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Hahahhahahahhahahahahhahah

20/05/2021, 10:12 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Nga mi gje kto mace

21/05/2021, 12:55 pm – Xhulio Senko Gjaçi:

21/05/2021, 12:55 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Te henen iken

21/05/2021, 12:55 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Ne 10

21/05/2021, 12:56 pm – Rmedia: Mjes apo darkë

21/05/2021, 12:59 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Mjes

21/05/2021, 12:59 pm – Xhulio Senko Gjaçi: Ne dark te vij un

14.Është bërë kqyrja e bisedës me shtetasin Blerim Cibaku me nr telefoni 0676345272 dhe ka rezultuar biseda si më poshtë:

30/12/2020, 6:56 pm – Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even ËhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

30/12/2020, 6:56 pm – Blerim Cibaku:

30/12/2020, 6:57 pm – Blerim Cibaku: Dt 29.12.20

05/02/2021, 2:40 pm – Blerim Cibaku: Prsh

05/02/2021, 2:41 pm – Blerim Cibaku: Desha të të takoj

05/02/2021, 8:00 pm – Rmedia: Ku je

06/02/2021, 3:16 pm – Rmedia: Blero

06/02/2021, 3:23 pm – Blerim Cibaku: Nuk erdhi ai robshi

06/02/2021, 3:23 pm – Blerim Cibaku: Të shof car mund të të kerkoj

06/02/2021, 3:25 pm – Rmedia: Ok

10/03/2021, 9:33 am – Blerim Cibaku:

10/03/2021, 9:33 am – Blerim Cibaku:

10/03/2021, 9:34 am – Blerim Cibaku: Prsh

10/03/2021, 9:34 am – Rmedia: ..

10/03/2021, 9:34 am – Rmedia: Kur

10/03/2021, 9:34 am – Rmedia: Nisja

10/03/2021, 9:34 am – Blerim Cibaku: Sot pasdite

10/03/2021, 9:34 am – Blerim Cibaku: Gati

10/03/2021, 9:34 am – Blerim Cibaku: Të jene

10/03/2021, 9:34 am – Blerim Cibaku: Neser nisen

10/03/2021, 9:34 am – Rmedia: Në mjes

10/03/2021, 9:34 am – Rmedia: Apo drekë nisen

10/03/2021, 9:34 am – Blerim Cibaku: 40/50 u kam thënë

10/03/2021, 9:34 am – Blerim Cibaku: Leke

10/03/2021, 9:34 am – Rmedia: Ok

10/03/2021, 9:35 am – Rmedia: Nisja

10/03/2021, 9:35 am – Blerim Cibaku: Prit të pys

10/03/2021, 9:35 am – Rmedia: Ora fiks më duhet

10/03/2021, 9:35 am – Rmedia: Që të bëj llogaritë

10/03/2021, 9:38 am – Blerim Cibaku: Pasnesër në orën 06

10/03/2021, 9:38 am – Blerim Cibaku: Nisen

10/03/2021, 9:39 am – Blerim Cibaku: Bëje për nesër

10/03/2021, 9:39 am – Rmedia: Sot në darkë për nesër në darkë

10/03/2021, 9:39 am – Rmedia: Ok

10/03/2021, 9:39 am – Rmedia: 19 e 20 dalja

10/03/2021, 9:39 am – Blerim Cibaku: Ok

10/03/2021, 9:39 am – Blerim Cibaku: Ti je mjeshtër

10/03/2021, 2:55 pm – Blerim Cibaku: Rono

10/03/2021, 2:55 pm – Blerim Cibaku: Tu jap nr atyre

10/03/2021, 2:55 pm – Blerim Cibaku: Te vijnë të të tak vete

10/03/2021, 2:55 pm – Blerim Cibaku: ?

11/03/2021, 1:36 pm – Blerim Cibaku: I takove ato

11/03/2021, 1:37 pm – Blerim Cibaku: Mbaruan punë

11/03/2021, 1:37 pm – Blerim Cibaku: ?

11/03/2021, 1:37 pm – Rmedia: Po

11/03/2021, 1:37 pm – Blerim Cibaku: Të kënaqur besoj

11/03/2021, 1:37 pm – Rmedia: Ok

11/03/2021, 1:38 pm – Rmedia: Kur kalon ktej

11/03/2021, 1:38 pm – Blerim Cibaku: Nesër nga mëngjesi

11/03/2021, 1:38 pm – Blerim Cibaku: Ora 9

11/03/2021, 1:38 pm – Rmedia: Ok

11/03/2021, 1:38 pm – Blerim Cibaku: Sot kthehem vone

11/03/2021, 1:39 pm – Blerim Cibaku: Flasim

12/03/2021, 9:20 am – Blerim Cibaku: Mirmëngjes

12/03/2021, 9:20 am – Blerim Cibaku: Mjeshtër

12/03/2021, 9:36 am – Rmedia: Mjes

12/03/2021, 9:36 am – Rmedia: Si je

12/03/2021, 9:37 am – Blerim Cibaku: Ke kafja

12/03/2021, 9:37 am – Blerim Cibaku: Jam

12/03/2021, 9:44 am – Rmedia: Ku me

06/05/2021, 12:46 pm – Blerim Cibaku:

06/05/2021, 2:15 pm – Rmedia: Kur

06/05/2021, 2:16 pm – Blerim Cibaku: Me dt 08 nisen me traget

06/05/2021, 2:16 pm – Rmedia: Ora

06/05/2021, 2:16 pm – Blerim Cibaku: Të pys

06/05/2021, 2:16 pm – Rmedia: Ok

06/05/2021, 2:18 pm – Blerim Cibaku: Me dt 08. Në darkë

06/05/2021, 2:18 pm – Blerim Cibaku: Ora 20