“Mbërrijnë edhe 11 700 vaksina Pfizer”, Rama jep lajmin: S’do dalemi derisa qytetari i fundit të jetë vaksinuar!

Kryeministri Edi Rama jep lajmin se sapo kanë mbërritur në aeroportin “Nënë Tereza” edhe 11 700 vaksina të Pfizer.





Në mesazhin e tij, Rama thekson se nuk do të ndalet, derisa të jetë vaksinuar edhe qytetari i fundit në vend.

Mesazhi i Ramës:

Aeroporti “Nënë Tereza” – Kanë mbërritur sërish edhe 11,700 doza të tjera të vaksinës Pfizer, duke e çuar në 1,079,650 sasinë e vaksinave AntiCovid të mbërritura deri tani

Me zgjerimin e fashës së vaksinimit për qytetarët +50 vjeç, vijojmë pa u ndalur me planin kombëtar të vaksinimit dhe nuk do të ndalemi, derisa qytetari i fundit të jetë vaksinuar

