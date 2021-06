Nënë e rrezikshme? Fqinja rrëzon pretendimet e pilotit grek: Caroline e adhuronte vajzën e saj, nuk do e godiste as për shaka

Fqinja e çiftit në Glyka Nera ka rrëzuar pretendimet e pilotit grek, Babis Anagnostopouls se Caroline Crouch ishte një nënë e rrezikshme për foshnjen.





Gruaja thotë se 20-vjeçarja ishte nënë e shkëlqyer dhe shumë e qetë, madje e admironte për pjekurinë e saj.

Për të, Caroline kishte adhurim të madh për vajzën e saj dhe nuk do e godiste as për shaka.

“Caroline e adhuronte Lydia, një nënë e shkëlqyer, fëmijë shumë i qetë, shumë i qetë. “Dhe burri mund të shihet si në fëmijën ashtu edhe në kafshët e tij ”

A kishte ndonjë rast që kjo grua të godiste fëmijën e saj? As për shaka. Këtu janë kafshët që po mundoheshim të vendosnim për trajtim, disa të egra që kanë nevojë për pak më shumë trajtim për t’i vendosur ato në një kafaz dhe Caroline ishte gjithmonë me përkëdhelje një person shumë i butë çfarë themi tani! Fëmija i saj ishte mbi të gjitha. Dhe Caroline ishte një fëmijë, 20 vjeç, nuk mund ta imagjinoni dashurinë që ai kishte për Lydia.

Shumë herë kemi dashur të flasim në telefon dhe Lydia më thoshte se ishte në gjumë. Kjo do të thotë, ajo nuk do të merrte telefonin nëse Lydia ishte duke fjetur në të. Unë i thashë asaj që unë të admiroj për pjekurinë tënde, domethënë je një mami shumë, shumë e mirë”- tha fqinja.

Ndërkohë 32-vjeçarin grek, gruaja e përshkruan si një personazh të mbyllur, ndryshe nga Caroline që ishte e hapur.

”Ai ishte një person më i mbyllur, ai ishte ndryshe, nuk ishte një personazh aq i hapur sa Caroline.”- tha Babis.