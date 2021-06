Almeda Abazi publikon foto nga lindja e vajzës së saj

Almeda Abazi ka prezantuar me ndjekësit në Instagram vogëlushën e saj. Ajo dhe bashkëshorti i saj, aktori turk, Tolgahan Sayisman, kanë mirëpritur një vajzë të quajtur, Alina.





Edhe pse me disa ditë vonesë, ja tek e keni foton e parë të Almedës me beben e saj në krah. Tolgahan ndau i pari foto me vajzën, e tani erdhi momenti Almedës që, sigurisht ndau momentin më special me fansat e saj.

Ajo i uron mirëseardhjen së voglës që e priti me padurim. Tolgahan sigurisht është pjesë e fotos, ama imazhin e së voglës nuk e kemi parë ende të qartë. Çifti morën urime të shumta nga miqtë dhe fansat e shumtë që numërojnë në Instagram.