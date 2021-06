Do dërgohej në burgun e grave për shkak të sigurisë, por…/ Piloti grek: S’kam bashkëpunëtor. Do të doja të kthehesha pas në kohë

Babis Anagnostopoulos, i cili akuzohet për vrasjen e gruas së tij, Caroline 20-vjeçare, pasi iu komunikua masa e arrestit është dërguar në burgun Korydallos.





Pas një procesi të përpiktë faljeje gjatë të cilit hetuesi i bëri dhjetra pyetje të akuzuarit, 33-vjeçari u dënua me paraburgim, vendim unanimi nëpunësit të gjykatës dhe Prokurorit. Më parë, Agjencia e Lajmeve në Athinë njoftoi se 33-vjeçari do të dërgohej në seksionin special të Burgut të Grave në Korydallos, por përfundimisht do të dërgohet në seksionin e gjashtë të burgut. Sipas informacionit, tre persona të tjerë do të jenë në qeli, dy prej të cilëve po mbahen për drogë dhe një për kontrabandë. Ai nuk do të vihet në karantinë sepse ai është i testuar nga Covid-19, dhe doli negativ. Pas përfundimit të procedurës apologjetike, avokati i tij, Alexandros Papaioannidis, u tha gazetarëve se fraza e fundit e faljes së klientit të tij ishte “Unë do të doja të kthehesha pas në kohë…”.

DEKLARATA E AVOKATIT:

Të akuzuarit iu bënë disa pyetje. Ai nuk i ndryshoi pretendimet në lidhje me dëshminë e tij paragjyqësore, ndërsa ka fakte të tjera që u sollën në vëmendjen tonë.

Ju përcjell faljen e të akuzuarit. Ai përfundoi faljen e tij: “Do të doja të kthehesha pas në kohë, por fatkeqësisht nuk kthehet më”. Ai kërkoi dënimin e tij dhe pretendoi se në asnjë rast nuk ka pasur ndonjë bashkëpunëtor.

I akuzuari dha pikëpamjen e tij për atë që ndodhi. Ai dëshiron të japë ndihmën e tij për kujdesin e fëmijës nga të dy familjet”. Duke u larguar, vrasësi u tha gazetarëve: “Një ndjesë e madhe”.

Pilot grek mbërriti në Evelpidon me një jelek antiplumb dhe i shoqëruar nga forca të shumtë policie.

Piloti u përpoq në çdo mënyrë të bindte hetuesin se marrëdhënia e tij me viktimën ishte shumë e mirë, për të treguar se ai nuk kishte asnjë motiv për ta vrarë atë. Ai gjithashtu mohoi se kishte planifikuar krimin.

Kjo përfshin të dy kërkesat të cilat, sipas informacionit, ai i paraqiti hetuesit, në mënyrë që të përmbyste provat e shkresave të çështjes se ai kishte planifikuar krimin. E para ka të bëjë me ekspertizën e aparatit fotografik të vendosur në katin përdhes të shtëpisë, në mënyrë që të përcaktohet koha e saktë kur karta SIM është hequr. Kërkesa e dytë ka të bëjë me thirrjen e dëshmitarëve nga familja dhe ambienti miqësor i çiftit, në mënyrë që të flasin për marrëdhënien e tyre. Babis Anagnostopoulos pretendohet se pohoi se gjithçka ndodhi në të njëjtën kohë për shkak të tensionit të momentit. I pandehuri përsëriti se ai u ngjit nga kati i parë i shtëpisë në papafingo, në mënyrë që ta bindte Caroline të flinte me fëmijën e tyre. Ata filluan, siç tha ai, një bisedë ‘të ngarkuar’. Në një moment, ndërsa ai ishte duke e përqafuar atë, pretendon se ishte mbështetur pranë saj dhe çfarëdo që të ndodhte, ndodhi.

“Unë kërkoj falje për shkatërrimin e dy familjeve dhe të ardhmen e fëmijës tim.”, -tha ai.