Jeni kuriozë? Ja si do të ndikojë solstici i verës në secilën shenjë të Horoskopit

Dita më e gjatë e vitit ka qenë dje, porle të shohim se çfarë mund të thotë kjo për secilën shenjë.

Dashi

Është koha për t’u çlodhur. Ju meritoni pak pushim dhe tani që fillon vera është koha ta shijoni. Këtë verë, lini mënjanë përgjegjësitë për një kohë dhe jepni përparësi familjes dhe miqve tuaj.

Demi

Nëse kohët e fundit keni qenë duke e bërë thashetheme, më mirë ndaloni. Ju qëndroni prapa kur merreni me të tjerët, ndërsa mundësitë janë para jush dhe ju presin.

Binjakët

Në vitin e fundit ju jeni larguar shumë nga miqtë tuaj. Tani është koha për një grumbullim të vogël (gjithmonë i sigurt). Edhe meqenëse Jupiteri është retrograd në shenjën tuaj të horoskopit, përpiquni të shihni disa nga miqtë tuaj të vjetër.

Gaforrja

Më në fund, kujdesuni për veten tuaj. Shikoni brenda vetes, mësoni nga e kaluara, përqafoni të tashmen dhe ëndërroni për të ardhmen.

Luani

A është koha të merreni pak me anën tuaj shpirtërore? Çlirohuni nga e kaluara dhe përqafoni ndjenjat tuaja.

Virgjëresha

Pikëpamja juaj për jetën po ndryshon. Ndoshta doni të ndryshoni pamjen, kështu që disa blerje do t’ju ndihmonin. Por gjithsesi, një frymë e re po vjen në jetën tuaj.

Peshorja

Koha për të pastruar si shtëpinë ashtu edhe mendjen tuaj. Filloni në shtëpi, pasi një mjedis i rregullt do t’ju ndihmojë të rregulloni mendimet tuaja.

Akrepi

Ju ishit zhytur në mendimet tuaja vitin e kaluar. Është koha të afrohemi pak me natyrën. Kujdesuni për bimët, kopshtin, vazot tuaja. Ecni në fshat dhe lani jetën.

Shigjetari

Jeni lodhur nga evolucioni i jetës tuaj? Pse të mos bëni një listë të asaj që dëshironi të ndryshoni? Është koha ta hedhim atë dhe të shkojmë tutje.

Bricjapi

Ju do t’i jepni më shumë rëndësi marrëdhënieve tuaja. Ju mund të ndjeni se ka ardhur koha për të investuar më shumë. Flisni me njeriun tuaj ose partnerin tuaj dhe jetoni romancën në maksimum.

Ujori

A jeni gati për rinovim? Solstici i verës shënon ndryshime në hapësirën tuaj dhe hapa që ju afrojnë më shumë me natyrën. Shëtitjet në natyrë do t’ju ndihmojnë të lidheni më shumë me botën tuaj të brendshme.

Peshqit

Nëse ana juaj krijuese ishte letargjike, tani është koha ta përqafoni atë. Bëni bizhuteri, krijoni art, shkruani muzikë, por mos lejoni që koha juaj krijuese të shkojë dëm.