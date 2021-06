Shumëzërësh mes dy brigjesh

Nga Mikaela Minga – Synimi im në këtë prezantim është që të bëj një reflektim mbi kushtin modern të praktikave shumëzërëshe (pra si ato kanë ekzistuar në raport me zhvillimet muzikore, teknologjike por edhe ato social-kulturore e ekonomike të gjysmës së dytë të shekullit XX. Do të evidentoj disa çështje që mendoj se janë të rëndësishme dhe deri diku jo shumë të trajtuara sa i takon qasjeve të ndryshme ndaj këtyre praktikave.





Të kënduarit shumëzërësh, ose polifonik siç njihet gjerësisht përbën një nga praktikat më karakteristike folklorike të shumë popullsive rurale të shtrira në gjeografinë mesdhetare, por edhe më tej, në gjithë Europën. Në nivelin muzikor, kemi të bëjmë me këngë të cilat këndohen me disa zëra, ku secili prej tyre luan një rol të caktuar, por si pjesë funksionale e një grupi të konsoliduar. Karakteristikë tjetër në shumë praktika është edhe prania e isos ose e burdonit, e cila shoqëron këngën si një pedal i vazhdueshëm. Sa i takon nivelit antropologjik, një praktikë e tillë ka në qendër të vet përvoja socializimi, pra të të qenit bashkë të njerëzve, në grup, në komunitet përmes muzikës. Kjo gjë ka ndodhur në kontekste të caktuara. Kemi ato të kuadrit ritual (dasma, rite të natyrave të ndryshme), ose shekullare; kontekste të lidhura me festa apo celebrime kalendarike; me ritualin e punës, apo edhe forma më spontane në të cilat njerëzit bëhen bashkë dhe ku një ndër format përmes të cilave kjo bashkësi bëhet funksionale është muzika.

Pavarësisht aftësive të secilit për të kënduar, përhapja e madhe gjeografike e kësaj përvoje folklorike shumëzërëshe ka nxitur etnomuzikologun italian Maurizio Agamennone ta quajë, me të drejtë, një praktikë të tillë një lloj “epopeje të këngës fshatare” (fq. 32).

Praktika në fjalë ka karakter inkluziv, përfshirës. Kështu e përkufizion etnomuzikologu Thomas Turino. Një standart i tillë performance nuk nënkupton detyrimisht që interpretuesit të jenë të gjithë të sprovuar në nivelin muzikor. Mund të ketë mes tyre kantorë të zotë e të talentuar por ky nuk është një kusht i domosdoshëm. Ndodh ama që vetë këngëtarët në grup të kryejnë një lloj seleksionimi “artistik” në kuptimin e përzgjedhjes pranë vetes të atyre interpretuesve me të cilët shkojnë dhe përshtaten.

Një forme të tillë inkluzive/përfshirëse i kundërpërgjigjet le të themi formati ekskluziv, që lidhet me interpretimin në skenë, në nivel koncertal, çka nënkupton edhe ndarjen midis interpretuesve dhe publikut, si dhe kujdesin po e quajmë, estetik ndaj performancës, gjë që nënkupton mënyrën e qëndrimit skenik, praninë e kostumeve, por edhe ndryshime në tipologjitë e interpretimit, në ritrajtimin e tyre estetik. Në kuadrin historik të zhvillimit të

kësaj praktike shohim që deri në mesin e shekullit XX, përafërsisht, praktika të tilla ishin pjesë e kuadrit inkluziv përfshirës të praktikës, ndërkohë që prej këtij momenti e në vazhdim, formatet ekskluzive, të natyrës koncertale, apo festivalore filluan të bëhen gjithnjë e më të pranishëm, duke iu dhënë kësisoj një tjetër status. Modernitetet e shekullit XX kanë luajtur një rol thelbësor në gjithë këtë ripërmasim

Në midis të këtyre dy formateve ekskluzive – inkluzive kemi edhe kuadrin e regjistrimit tingullor të praktikës dhe fiksimin e secilit modeli të performancës në një medium të caktuar (shirit magnetik, pllakë, vinil, kasetë, cd, apo formatet më të fundit dixhitale). Kjo e regjistrimit është një nga zhvillimet më të rëndësishme sa i takon praktikave muzikore në përgjithësi; sepse përmes tij çasti i performancës fiton pavdekësinë (për sa kohë, sigurisht, do të ekzistojnë aparaturat e riprodhimit të formatit të regjistrimit). Në këtë mënyrë, materiali mund të qarkullojë në një gjeografi shumë herë më të gjerë sesa ajo lokale. Megjithatë, aspekti më i rëndësishëm i këtij zhvillimi teknologjik ka të bëjë me dokumentimin e performancës, çka ndër të tjera ka qenë thelbësore edhe për zhvillimet shkencore. Sepse, me shpikjen e teknologjisë së regjistrimit tingullor kemi edhe afirmimin e etnomuzikologjisë si disiplinë shkencore.

Pra, regjistrimi tingullor krijon mundësinë e dokumentimit të çastësisë së performancës, krijimit të një dokumenti tingullor, ruajtjes së mëtejshme të tij, përtej memories trupore të atyre që e interpretojnë.

Këto ishin disa aspekte të përgjithshme, të cilat shpesh merren si të mirëqena, pa u ndalur në rolin që kanë pasur. Do veçoja sidomos teknologjinë e regjistrimit në studimin e praktikave folklorike të natyrës orale. Ndërkaq, i trajtova këtu në fillim për të bërë një lloj kornize konceptuale, sepse do t’i rimarr edhe gjatë shtjellimit të këtij prezantimi, por edhe për faktin që, nëse do bënim një lloj krahasimi të traditave kërkimore mes dy brigjeve, do të gjenim disa paralele shumë të veçanta të lidhura qoftë me disa zona specifike, po aq edhe me traditën shumëzërëshe të të kënduarit.

Në praktikat muzikore tradicionale shqiptare, të kënduarit polifonik ka një përhapje mjaft të madhe. Ai krijon një hartë karakteristike që shtrihet kryesisht në jug të Shqipërisë. Një lloj kufiri është përcaktuar poshtë lumit Shkumbin, që duket se e ndan vendin në dy zona kryesore. Kjo i përgjigjet edhe dy dialekteve kryesore shqiptare, atij tosk dhe atij geg. Megjithëse praktika shumëzërëshe ka një larmi dhe denduri të veçantë, ajo nuk është diçka unike vetëm për jugun e Shqipërisë – bëhet fjalë për një hapësirë gjeografike, e cila përfshin Greqinë Veriore, pjesë të Maqedonisë, me minoritete si ai arumun-vllah, si dhe komunitetet

arbëreshe në Italinë e jugut (Pistrick 2015: 17-18.) Kjo evidenton ekzistencën e një harte praktike e cila historikisht nuk është orientuar mbi kufij nacionalë apo gjuhësore, por që ka hyrë në të tillë në momentin kur këta kufij janë krijuar dhe paralelisht me to edhe dija etnomuzikologjike e antropologjike e shteteve përkatëse.

Ka qenë pikërisht kjo dije etnomuzikologjike që ka evidentuar hapësirën e jugut, si një hapësirë që karakterizohet nga të kënduarit shumëzërësh. Në gjuhën shqipe kjo praktikë është njohur gjerësisht edhe si polifoni popullore. Ndërsa, në këto 20 vitet e fundit edhe si iso-polifonia. Emërtimi i fundit e ka prejardhjen nga momenti kur këto praktika u shpallën pjesë e listës së trashëgimisë kulturore jomateriale, ose shpirtërore të UNESCO-s, e cila i njohu si të tilla me emërtimin iso-polifoni folklorike shqiptare (Albanian folk iso- polyphony). Shpallur më 2005 dhe regjistruar më 2008.

Praktika e të kënduarit organizohet mbi bazën e disa roleve specifike vokale të anëtarëve, të cilat emërtojnë secilin prej zërave. Dy dallimet themelore janë mes polifonisë me 4 zëra dhe asaj me tre, të njohura edhe si polifonia labe dhe ajo toske.

Shumëzërëshi lab evidenton këto role. Së pari, kemi rolin e marrësit, i cili e nis këngën, ose e merr këngën. Ai mund të konsiderohet edhe si protagonisti kryesor i saj, megjithatë nuk është i pavarur nga rolet e tjera që bashkëveprojnë me të. Në rol të dytë kemi atë që ia pret melodinë, që mund të kuptohet si një lloj ndërhyrje, një lloj përgjigjeje: prerësi. I treti është ai që ia kthen (kthyesi) dhe që ndërvepron me të dy. Së fundmi është isoja, një pedal i gjatë mbi një notë të vetme që shërben si një lloj qendre gravitacionale për të gjithë ngrehinën muzikore shumëzërëshe. Isoja, në varësi të zonave, këndohet mbi zanoret “e” ose “ë”, të cilat mund të jenë të hapura, mund të jenë grykore, ose të mbyllura. Kjo është pak a shumë struktura “klasike”, le të themi e shumëzërëshit lab. Ka marrë këtë emër sepse i përket zonës së Labërisë, që shtrihet në pjesën jugperëndimore të Shqipërisë. Krahina tjetër që njihet si krahina e Toskërisë dhe që shtrihet në pjesën juglindore përfaqësohet nga shumëzërëshi tosk. Ky, në ndryshim nga ai lab, ndahet në 3 zëra: marrësi, prerësi dhe isoja.

Pavarësisht kësaj ndarjeje të përgjithshme, brenda saj gjejmë shumë larmi sa i takon stilit, impostimit në të kënduar, formave të ndërveprimit të zërave mes tyre gjatë këngës, interpretimit. Kjo gjë ka bërë që të kemi një diversitet lokal. Për shembull, qyteti i Gjirokastrës me këngën pleqërishte të burrave. Po kështu e veçantë është edhe polifonia çame, që i përket komunitetit shqipfolës, i cili u zhvendos me dhunë nga krahina e Çamërisë në Greqi dhe u vendos kryesisht në qytetet jugperëndimore të Shqipërisë. Shumëzërëshi çam, ama, i referohet modelit tosk, me tri zëra, çka sjell një thyerje interesante të të kënduarit të këtij komuniteti brenda arealit gjeografik e folklorik lab ku kjo popullsi u vendos.

Si praktikë tradicionale, të kënduarit polifonik ka qenë i ndarë nga pikëpamja gjinore, me këngë grash dhe burrash.

Të kënduarit me shumë zëra ka një status kulturor të veçantë në Shqipëri, status i cili ka ardhur duke u përvijuar posaçërisht me modernitetin e kontrolluar socialist dhe politikat e tij kulturore, qysh prej mesit të viteve ’40. Nuk e shoh thjesht si një proces folklorizimi, sesa si një situatë që ishte rrjedhojë e drejtpërdrejtë e zhvillimeve kulturore të modernitetit socialist. Kam parasysh këtu infrastrukturën kulturore socialiste me vatrat dhe shtëpitë e kulturës; me ansamblet dhe grupet folklorike të institucionalizuara brenda kooperativave, fabrikave e qendrave të punës; si dhe me spektakolarizimin e mediatizimin e praktikave shumëzërëshe. Të gjitha këto ndikuan ndjeshëm në një ripërmasim të kontekstit të performancës. Në këto kushte, përmasës inkluzive të kësaj performance do t’i bashkëngjitej ajo ekskluzive, në një raport epërsie të së dytës ndaj të parës. Në një situatë si kjo, kënga polifonike doli “nga një mjedis i mbyllur etnografik [dhe hyri] natyrshëm në të gjitha ambientet shqiptare, nga Jugu në Veri”. Kështu shprehej Beniamin Kruta (1980: 89) në një artikull të vetin. Formati kryesor përmes të cilit ndodhi një gjë e tillë ishte festivali folklorik kombëtar i Gjirokastrës, i cili filloi të mbahej prej vitit 1968 e në vazhdim.

Shumëzërëshi përmbushte një sërë kushtesh që mund të përvetësoheshin brenda kornizës teorike dhe metodologjike të marksizmit: Natyra kolektive e tij, përkatësia rurale, përvijimi i arkaikes, përhapja e gjerë e fenomenit. Një tjetër zhvillim i kësaj periudhe ka qenë ai i lidhur me “folklorin e ri”. Polifonia duhet të ishte edhe një art i gjallë dhe kjo nënkuptoi, prodhimin e një repertori të ri, me tekste të krijuara rishtas nga poetë, rapsodë dhe operatorë kulturorë. Tekstet përkonin me kornizën e realizmit socialist. Pika referimi ishin: ngjarje të caktuara historike apo të politikës aktuale; projekte të industrializimit dhe elektrifikimit; mitizime figurash historike, apo personash ndër të cilët vend qendror zinte figura e diktatorit. Tekste të tilla iu bashkangjitën melodive tradicionale, ose atyre që u krijuan duke u bazuar mbi modelet e tyre (Filja 1975: 168-184; Shituni 1980a: 101-117).

Kjo solli një jetërsim social e emocional të një arti social (Pistrick 2015: 25), jetërsim që u shoqërua me transformime të brendshme tingullore, të cilat imponoheshin nga performancat në skenë, ngritur në këmbë; nga shtimi i numrit të performuesve në grupe, nga krijimi i grupit të përzier – burra dhe gra – ku në më të shumtën e rasteve, rolin e marrësit e bënte një interpretuese grua; nga raporti i bartësve me repertorin e ri dhe krijuesit e tij. Gjithashtu kemi edhe transformime të jashtme tingullore, të cilat lidheshin me mekanizmat e regjistrimit tingullor, qarkullimit dhe përhapjes së kësaj muzike nëpërmjet mediave të regjimit; organizimit të grupeve specifike në kuadër të ansambleve folklorike, ku më i rëndësishëm ishte Ansambli i këngëve dhe valleve të Shqipërisë.

Kemi kështu një situatë moderne të kësaj praktike e cila lidhet sa me: ruajtjen e saj si një muzikë që zotëronte në vetvete stile origjinale e të papërsëritshëm, në situata inkluzive, pjesëmarrëse dhe krahas saj, evoluimi/pasurimi i mëtejshëm; si një art i lashtë i cili “duhet” të ishte njëkohësisht i gjallë e veprues (Shituni 1989b) dhe që si i tillë mbarështohej përmes skenës.

Kjo ishte pak a shumë edhe situata në të cilën u gjend praktika në rënie të diktaturës, në fillim të viteve ’90.

Nëse arsyetojmë mbi këtë kusht modern të kësaj praktike, si formë reflektimi mund të hapim disa shtigje diskutimi në një nivel krahasues. Kështu, po t’i referohemi zonës së Salento-s, do të vërejmë se megjithëse praktikat shumëzërëshe kanë pasur rëndësinë e vet, praktika ka ardhur duke u zbehur. Sigurisht, ato nuk kanë gëzuar atë status të veçantë, si në Shqipëri; nuk kanë pasur as statusin e vecantë të vajtimi funebër dhe praktikave të tarantizmit puljez. Maurizio Agamennone vëren se ato përbëjnë një dëshmi të rëndësishme, që tanimë i përket së shkuarës, si përfaqësim i disa realiteteve që lidhen me punën, me gjendjen sociale, atë ambientale-akustike) dhe kushteve të caktuara që lidhen me momentin kur ai “qytetërimi rural përvijoi një profil të rregulluar dhe të sistemuar në trajtë të pakthyeshme.” (Agamennone 2008, 58). Ky lloj të kënduari, ndonëse udhëhiqet nga role vokale më pak të ngurta sesa në rastin e Shqipërisë, karakterizohet nga po e njëjta natyrë e fortë socializimi përmes zërit, sikundër edhe nga e një prani e ngjashme e isos brenda saj.

Megjithatë, aspekti ndoshta më interesant në zhvillimet e kësaj praktike ka të bëjë me format e dokumentimit dhe dijen etnomuzikologjike në raport me këto praktika. Edhe këto janë pjesë e këtij kushti modern të praktikës dhe rasti e sjell që dinamikat kërkimore zhvillohen si në paralel midis dy brigjeve. Gjatë viteve ’50 në të dyja vendet zhvillohen disa ekspedita kërkimore të cilat pikë së pari, i japin statusin shkencor disiplinës së etnomuzikologjisë në të dyja vendet. Përdorimi i teknologjive të regjistrimit për herë të parë në këto ekspedita ishte një kusht thelbësor që këto procese të mbledhjes, dokumentimit dhe valorizimit të kishin një natyrë sistematike. Kjo gjë u shoqërua edhe me proceset e arkivimit të cilat lidhen me ekzistencën e dy arkivave kryesorë të etnomuzikologjisë për të dyja vendet: Archivi di etnomusicologia, pranë Accademia di Santa Cecilia në Romë, i cili u krijua nga Centro Nazionale di Studi sulla Musica Popolare. Prej vitit 1948 ky arkiv ka krijuar një fond të pasur mbi muzikat e traditës orale italiane, fillimisht në bashkëpunim me RAI-n dhe një nga ekspeditat më të rëndësishme për këtë ka qenë pikërisht ajo e periudhës 1952-1962.

Sa i takon pjesës shqiptare kemi arkivin e muzikës, krijuar pranë Institutit të folklorit muzikor dhe gojor në Tiranë, në vitin 1960. Ndërsa ekspeditat që përvijojnë ekzistencën e tij janë ekspeditat e përbashkëta: shqiptaro-gjermane, realizuar në vitin 1957 dhe ajo shqiptaro-rumune e vitit 1959. Të dyja u shtrinë në krahina të ndryshme të Shqipërisë, por shtrirjen më të madhe e pati e para.

Ekspeditat në fjalë u drejtuan gjithashtu nga figura që do të spikatnin në etnomuzikologjinë, italiane, ashtu edhe shqiptare. Kam parasysh Diego Carpitella-n, ndërkohë që një rol të rëndësishëm ka pasur edhe Ernesto De Martino, që megjithëse nuk ishte etnomuzikolog u angazhua shumë në këtë drejtim. Kurse nga pjesa shqiptare, duhet të përmendim Ramadan Sokolin (1920-2008), i cili së bashku me Erich Stockmann udhëhoqën ekspeditat në fjalë. Sokoli, ndërkaq është një figurë e spikatur gjatë këtyre viteve, sepse hap shtigjet drejt studimit sistematik të muzikës tradicionale shqiptare, duke u konsideruar si një themelues i etnomuzikologjisë shqiptare.

Ekspeditat zhvillohen në grup, një përvojë që do të merrej si model për palën shqiptare dhe do të vazhdonte më tej, ndërkohë që për palën italiane, një përvojë e tillë nuk do të përsëritej. Ato dallohen gjithashtu nga një frymë akumulative, pra mbledhëse-grumbulluese të materialit, vendosja e piketave paraprake dhe mbi të gjitha, për natyrën eksploruese tingullore që solli për rrjedhojë edhe krijimin e një korpusi tingullor të regjistruar e të dokumentuar

Nga këto, ama, ajo që vlen të veçohet është që ka qenë pikërisht ekspedita shqiptaro- gjermane ajo që evidentoi rëndësinë e përhapjen e të kënduarit shumë zërësh në Shqipërinë e jugut, e cila edhe u pasqyrua në dy kontribute shkencore të rëndësishme (ai shqiptar i Sokolit titullohej “Polifonia jonë popullore” (1959, 117-144), ndërkohë që Stockmann-i fokusohet te polifonia çame posaçërisht (1965).

Ndërsa në rrafshin e përgjithshëm të ekspeditave italiane zhvilluara nga De Martino dhe Carpitello ajo e vitit 1959, në Salento, evidentohet posaçërisht si ajo në të cilën disa procese dhe concepte novatore fillojnë të ndiqen në mënyrë më të përqendruar. Të tillë ishin: përcaktimi i subjekteve specifike për t’u shqyrtuar, kujdesi për t’i vëzhguar si pjesë e performancës dhe në rastet kur ata janë realisht aktivë; kujdesi ndaj aspekteve muzikore, po aq edhe atyre social-kulturore, vëmendja ndaj historive personale të protagonistëve, shqyrtimi i materialit bibliografik, po aq edhe atij dokumentar paraprak, ndërgjegjësimi për rrënjët historike të proceseve që vëzhgoheshin (Agamennone 2008, 13-14). Kësisoj, këto përvoja salentine rezultuan si momenti më i rëndësishëm për bashkëveprimin ndërdisiplinor të studiuesve në grup.

Si e nënvizova edhe në fillim, synimi im në këtë prezantim nuk kishte të bënte thjesht me një aspekt historik, sesa me një formë reflektimi mbi proceset historike të cilat sot në shekullin e 21-të na mundësojnë të reflektojmë mbi risitë dhe kontributet që kanë sjellë, përkundrejt artikulimit të koncepteve të reja që lidhen me këtë praktikë dhe që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore, me dinamikat e vënies në skenë, si dhe me format e shqyrtimit të atyre praktikave që tanimë nuk janë aktive por që vijnë përmes fonodokumenteve dhe studimeve mbi to.