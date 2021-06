Tabaku publikon shifrat e BB dhe BERZH: Shqipëria e dyta në botë për korrupsion

Deputetja e zgjedhur e PD Jorida Tabaku duke iu referuar raporteve të Bankës Botërore dhe BERZH, deklaron se Shqipëria është e dyta në botë për korrupsion.





Sipas saj, korrupsioni është oksigjeni i kësaj mazhorance prandaj ajo stimulon pandershmërinë dhe paligjshmërinë.

“Një shtet i kapur nga korrupsioni, që fut duart në xhepat e sipërmarrjeve dhe qytetarëve.

Kjo është e vërteta e Shqipërisë që pasqyrohet edhe nga Banka Botërore dhe BERZH.

Të dytët në botë për korrupsionin, me zyrtarë që mbushin portofolet nga taksat e shqiptarëve dhe u heqin fitimet bizneseve të shqiptarëve.

3 herë më shumë korrupsion paguajnë bizneset shqiptare në raport me 8 vite më parë!

ky nuk është as raporti i vetëm dhe as raporti i fundit ndërkombëtar që tregon natyrën e vërtetë të regjimit të korruptuar që shqiptarët kanë përballë.

Një regjim që vjedh zgjedhjet mund të ofrojë vetëm vjedhjen dhe korrupsionin si formë qeverisje!”, deklaron Tabaku.