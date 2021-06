Daçiç: Serbia nuk do të lejojë pushtimin ushtarak të veriut të Kosovës, nxitja e konflikteve të reja do të ishte fatale

Kryeparlamentari Ivica Daçiç deklaroi se Serbia nuk do të lejojë pushtimin ushtarak të veriut të Kosovës.





Ai tha se të gjithë janë të vetëdijshëm se nxitja e konflikteve të reja do të ishte fatale.

“Ne kemi paralajmëruar hapur se çdo ndryshim i situatës në terren do të thotë që marrëveshjet e nënshkruara nuk janë më të vlefshme, Serbia nuk do të lejojë pushtimin ushtarak të Veriut të Kosovës.

Është e qartë për të gjithë se çfarë do të thotë kjo. Të gjithë janë të vetëdijshëm se nxitja e konflikteve të reja do të ishte fatale”, tha ai.