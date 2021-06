Disa mënyra për të shtuar dashurinë ndaj vetvetes

Nëse e kemi stërvitur mendjen të jetë shoku ynë, kjo do të na ndihmojë në jetë si çdo mik tjetër. Fatkeqësisht, mendja është një mik i pak njerëzve sot, dhe psikoterapistja Lidia Cherni zbulon se si ta bëjmë këtë.





Mendja gjithmonë dëgjon ato që i themi vetes dhe kjo është arsyeja pse duhet ta bëjmë atë mikun tonë. Ne mund ta mësojmë mendjen tonë se çfarë të thotë për ne, dhe për shkak të natyrës së saj absorbuese mund ta pranojë atë.

Kështu që duhet të ndalojmë gjërat e mëposhtme për veten:

Unë nuk jam mjaft i mirë

E kaluara jonë na përgatit për atë që jemi të aftë të bëhemi. Asnjëherë mos nënvlerësoni atë që jeni dhe për çfarë jeni të aftë. Përsosmëria është rezultat i dashurisë për veten dhe dëshirës për të bërë një përpjekje për të ndryshuar qëndrimet. “Unë nuk jam mjaft i mirë” – na tërheq drejt vuajtjeve, humorit të keq, depresionit, vetëshkatërrimit.

Unë kam nevojë për të përmbushur pritjet e të tjerëve

Ne duhet të jemi gjithmonë qenie të gëzueshme dhe të ecim në rrugën tonë. Askush nuk mund të na thotë se po bëjmë gabim – të gjithë kanë ëndrrat e tyre, betejat e tyre dhe një rrugë tjetër që ka kuptim për ta. Ne jemi ata që jemi për shumë arsye. Nëse më herët kemi jetuar një jetë të mërzitshme duke dëgjuar të tjerët, atëherë nuk është çudi që ndihemi të pasuksesshëm dhe të pakënaqur. Akti më i zgjuar dhe më i guximshëm është të mendosh në mënyrën tënde dhe të dëgjosh intuitën tënde. Mbi të gjitha, është më mirë të vdesësh në mënyrën tënde sesa të jetosh idenë e dikujt për jetën tonë.

Ajo që të tjerët thonë dhe mendojnë për mua është e vërtetë

Nëse bëjmë diçka vetëm pasi të tjerët mendojnë se nuk mund ta bëjmë përsëri, kurrë nuk do të ndikohemi nga të tjerët, në një kuptim negativ. Kush ka të drejtë të na gjykojë? Askush dhe kështu ne harrojmë atë që të tjerët mendojnë për ne, flasim për ne dhe pastaj kjo përcakton gjendjen tonë shpirtërore ndaj vetes. Gjithmonë do të ketë nga ata që nuk na duan, respektojnë ose pranojnë, por do të ketë edhe nga ata që na duan dhe na respektojnë. Le të përqendrohemi në atë që mendojmë për veten dhe që e dimë se është e drejtë.

Në mënyrë që të ndihen të vlefshëm, të tjerët gjithashtu duhet të njohin vlerat e mia

Ne bëjmë diçka sepse besojmë se është gjëja e duhur, për të mos kënaqur të tjerët, konventat dhe klishetë e shoqërisë në të cilën jetojmë, sepse gjithmonë do të jemi në skllavërinë e një ndërgjegjeje të tillë kolektive. Ne bëjmë gjërat e duhura edhe pse askush nuk na shikon. Le të jemi ne ata që po ndryshojnë botën për një vend më të mirë për të jetuar. Nuk është e vërtetë që edhe një gjest i vogël nuk llogaritet

Nuk mund t’i fal

Falja është e rëndësishme në jetën tonë. Kur falim dikë, ne i japim vetes një premtim se nuk mbajmë urrejtje, inat dhe frikë. Falja nuk do të thotë se ajo që ndodhi është e justifikuar, kjo thjesht do të thotë që ne jemi pajtuar me dhimbjen dhe e lëmë atë të shkojë. Falja nuk ka asnjë lidhje me lirimin e një krimineli nga veprimi i tij. Falja do të thotë të çlirohesh nga barra e hidhërimit.

Jam vetëm, nuk kam askënd

Pavarësisht se sa të vetmuar mund të ndiejmë rreth nesh, ka shumë të tjerë që po përjetojnë të njëjtat emocione. Gjithmonë është dikush që mund të na kuptojë, sepse po kalon të njëjtën përvojë. Herën tjetër kur të vendosim të rregullojmë jetën tonë dhe të pastrojmë hapësirën tonë, le të fillojmë me një hapësirë ​​intelektuale që do të pastrojmë nga gënjeshtrat e vjetra dhe qëndrimet negative për veten tonë që i kemi recituar kaq shpesh. Tani është koha që të ndalojmë së bëri atë, të fajësojmë veten tonë, dhe të kritikojmë dhe më në fund të futemi në botën e mendimeve pozitive, sepse kështu duam të jetojmë jetën tonë.