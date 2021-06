Dr. med. Aurora Dollenberg: I frikësohemi një vale të katërt COVID në vjeshtë

Voltiza Duro – Me ardhjen e verës duket se situata pandemike ka përmirësim të dukshëm. Por a mund të pohojmë se nuk do të ketë më shpërthime pandemike dhe sa të rrezikshme janë mutacionet e sars cov 2? Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, dr. med. Aurora Dollenberg, mjeke e njohur e Urgjencës dhe Psikoterapisë në Gjermani, njëkohësisht kryetare e Federatës së Mjekëve Shqiptarë në Europë tregon se aktualisht situata është e qetë, por nuk mund të përjashtohet mundësia e shpërthimeve të tjera të virusit.





Mjekja e njohur flet edhe mbi mutacionin delta, (I njohur si mutacioni Indian, por nënvizon se të gjitha llojet e vaksinave na mbrojnë nga hospitalizimi, pavarësisht llojit të mutacionit që mund të infektohemi. Dollenberg i bën thirrje qytetarëve që të tregohen të kujdesshëm e të respektojnë masat anticovids edhe gjatë verës.

Si paraqitet situata lidhur me pandeminë aktualisht?

A mund të themi se po i rikthehemi normalitetit? Për më shumë se një vit, koronavirusi ka përcaktuar jetën e përditshme të njerëzve nëpër botë. Edhe pse fushatat e vaksinimit në vende të ndryshme kanë një ritëm të ndryshëm, në total në nivel europian dhe botëror kemi një rënie të vazhdueshme të numrit të infektimeve të reja. Për më tepër, monitorimi i vlerave te incidencës, d.m.th. numrin e infeksioneve të reja për 100,000 banorë brenda shtatë ditëve të fundit tregon se sa njerëz të tjerë do të infektojë mesatarisht një person i infektuar. Është për t’u theksuar se pandemia do deklarohet e mposhtur nëse incidenca e infeksioneve të reja do të ulej dhe do mbetej gjithmonë nën 1.

Po në Shqipëri si e shikoni situatën?

Edhe Shqipëria ka pasur një numër shumë të vogël të të infektuarve në javën e fundit dhe një rënie të vdekshmërisë. Rritja e të vaksinuarve deri në 12,3% të popullatës, ka frenuar dukshëm pandeminë dhe ka ulur incidencën e infeksioneve të reja.

A mund të ndodhë të kemi shpërthime virusi dhe rritje të kurbës së infektimeve pavarësisht se popullata po vaksinohet në masë?

Edhe pse nuk kemi shpërthime të infeksioneve të reja përsëri nuk mund të heqim dorë nga vigjilenca pasi sidomos mutacionet e reja janë një rrezik permanent për eksplozione të covid në muajt e verës

A kanë efektshmëri vaksinat ndaj mutacioneve? Sa mund të na mbrojnë ato dhe a na ruajnë nga hospitalizimi? Po, të gjitha vaksinat mbrojnë edhe ndaj mutacioneve. Ka disa studime që tregojnë se mbrojta është ndoshta pak më e dobët sesa kundër virusit origjinal. Mbrojtja e vaksinave të ARN-së kundër variantit alfa britanik është relativisht e mirë: një studim nga Arabia Saudite në Biontech / Pfizer llogariti një efektivitet prej 90 përqind. Sipas një studimi britanik, efekti përkatës i vaksinës AstraZeneca është 74 përqind, në raste të rënda edhe 86 përqind. Në variantet indiane, vaksinat nga Biontech / Pfizer dhe AstraZeneca mbrojnë secila mbi 90 përqind kundër pranimeve në spital të shtruar. Kjo sugjerohet nga të dhënat aktuale nga autoriteti britanik i shëndetit Publik Angli. Në përgjithësi, Biontech / Pfizer punon 74 përqind kundër variantit Delta; AstraZeneca vjen në 60 për qind. Varianti beta i Afrikës së Jugut, i cili deri më tani është zbuluar rrallë në Evropë, duket se ka ulur ndjeshëm efektivitetin e vaksinës. Sipas studimit të Arabisë Saudite, Biontech / Pfizer arrijnë 75 për qind. Sigurisht dhe duhet të monitorohet kufizimii të gjitha aktiviteteve publike dhe rreptësim të masave ndëshkuese për ata që nuk i përmbahen distancës, mbajtjes së maskës dhe masave higjenuese, sepse nëse nuk disiplinohemi tani në prag të verës, mund të mos kemi sukses për përballimin e saj e një shpërthimi pandemik në verë, pikërisht nga këto mutacione të reja.

Po vaksina kineze sa mund të mbrojë nga mutacionet e sars cov 2?

Sipas studimeve aktuale, vaksina kineze mbron nga infektimi dhe nga një prognozë e rëndë me variantin Delta. Dy doza të vaksinës kineze sigurojnë mbrojtje të fortë kundër shtrimit në spital pra hospitalizimit. Edhe EMA (European Medicines Agency) do i japi se shpejti, (sipas Informacionenve që kemi si Federatë e Mjekëve), patentën e sigurisë, në mënyrë që shqiptarët e vaksinuar me vaksinën kineze të mund të lëvizin lirshëm në Europë.

Sa i rrezikshëm është mutacioni indian?

Që nga prilli autoritetet shëndetësore indiane kanë raportuar dukshëm më shumë infeksione dhe numri i rasteve ka arritur nivele të larta, sidomos në javët e fundit. Vendi është në mes të valës së tretë: Në fund të marsit, vetëm 30,000 njerëz ishin infektuar, numri tani është rritur në 111,000. Këto shifra vërtetojnë rrezikun e lartë që kërcënon Europën dhe Shqipërinë për përhapjen e mutacionit indian. Shkalla e infeksionit në Europë është kryesisht nga mutacioni më i rrezikshëm dhe ngjitës i virusit Britanik B.1.1.7. , dhe në vend të dytë të rrezikshmërisë qëndron mutacioni indian. Pra duhet të jemi të kujdesshëm dhe vigjilentë, duke vazhduar të mbrohemi nga infektimi.

Duhet të presim rritje të infektimeve gjatë kësaj vere ku masat po zbuten së tepërmi në shumë vende?

Hapat e kujdesshëm të lirimit është kriteri bazë i një vere të sigurt. Klima e ngrohtë në verë dhe gjithnjë e më shumë aktivitete dhe takime mund të ndodhin në ajër të hapur. Vetëm ky fakt çon në një rënie të vazhdueshme të numrit të infeksioneve të reja me virusin corona çdo ditë. Përveç kësaj, vaksinimi në Shqiperi vazhdon të rritë imunitetin e tufës. Në bazë të planit hap pas hapi, mund të bëhen relaksime të masave kufizuese për rrethet dhe qytetet me një incidencë nën 10 dhe një lehtësim të moderuar për kufizimet e kontaktit në rajone midis 10 dhe 35. Nëse lirimi nga masat kufizuese është i kontrolluar mirë dhe vetëm në bazë të shifrave të infeksioneve të reja javore, atëherë nuk do kemi shpërthime pandemike.

Të vaksinuarit a duhet të mbajnë maskë dhe të respektojnë distancimin fizik?

Për njerëzit që janë vaksinuar kundër COVID19 ose janë shëruar nga sëmundja, Urdhëresa e Përjashtimeve të Masave Mbrojtëse COVID-19 parashikon disa përjashtime dhe lehtësime. Sipas urdhëresës, disa kufizime sipas Aktit të Mbrojtjes së Infeksionit për të përmbajtur pandeminë nuk zbatohen më për njerëzit e vaksinuar dhe rikuperues. Aty ku kërkohen teste, ato trajtohen njësoj si ata që testohen negativisht. Arsyeja për rregulloren e përjashtimit është rritja e provave shkencore që njerëzit e vaksinuar dhe rikuperues kanë një rrezik dukshëm më të ulët të infeksionit. Ndërhyrjet me të drejtat themelore, të cilat për këtë arsye nuk janë më të justifikuara, duhet të hiqen sipas rregullores. Urdhëresa hyri në fuqi më 9 maj 2021. Urdhëresa e Përjashtimeve parashikon thjeshtimet e mëposhtme në veçanti: Kufizimet e kontaktit nuk zbatohen më për ata që janë vaksinuar ose që janë shëruar.

Për shembull, njerëzit që janë vaksinuar dhe shëruar nuk llogariten më në tubime private. Kufizimet e daljes gjatë natës në përputhje me frenat e urgjencës federale nuk zbatohen për ata që janë shëruar ose që janë vaksinuar. Me disa përjashtime nga masat mbrojtëse të kurorës, për të cilat një parakusht është një test negativ, ata që janë vaksinuar dhe ata që janë shëruar trajtohen njësoj si ata me teste negative. Kjo do të thotë që ju nuk keni pse të paraqisni një rezultat aktual negativ të testit kur shkoni në parukeri, dyqane ose kopshtin zoologjik, për shembull. Në rastin e sportit, kufizimet e frenave të emergjencës federale që sporti individual pa kontakt është i mundur vetëm, në çifte ose me anëtarët e familjes së tyre, hiqen për njerëzit e vaksinuar dhe rimëkëmbur. Përjashtimet zbatohen gjithashtu për njerëzit e vaksinuar dhe të rikuperuar në lidhje me karantinën.

Personat e vaksinuar duhet të paraqesin certifikatën e vaksinimit të verdhë ose një dokument tjetër të vaksinimit si provë e mbrojtjes së plotë të vaksinimit. Të paktën 14 ditë duhet të kenë kaluar që nga vaksinimi i fundit i vetëm. Personat e rikuperuar kanë nevojë për rezultatin e një testi PCR pozitiv (ose një testi të krahasueshëm) nga të paktën 28 ditë dhe maksimumi prej gjashtë muajsh më parë si provë e infeksionit të mëparshëm. Lehtësimi zbatohet vetëm nëse nuk ka simptoma që tregojnë një infeksion me koronavirusin SARS-CoV-2. E rëndësishme: Edhe ata që janë rikuperuar dhe që janë vaksinuar duhet të vazhdojnë të respektojnë formulën AHA + L + A. Kërkesat në distancë, si dhe detyrimet dhe rekomandimet për të mbajtur maskë zbatohen gjithashtu për ata që janë rikuperuar dhe që janë vaksinuar, si dhe për ata që janë testuar.

Çfarë pritet në vjeshtë me uljen e temperaturave? A mund të ndodhë të kemi një periudhë të ngjashme me atë të një viti më parë? Problemi që mund të kemi në vjeshtë është se, sigurisht si vitin e kaluar, një numër shumë i lartë turistësh kthehen nga vendet e pushimeve ku shkalla e infeksionit është dukshëm më e lartë. Shumë ekspertë i frikësohen një vale të 4-ët pandemike, që do të rrezikonte Europën pavarësisht vaksinimeve. Për ta parandaluar një skenar të tillë, do ishte e domosdoshme, reduktimi I kontakteve shoqërore, pra aktivitetet në ambiente të mbyllura dhe grupimet e masave të njerëzve do të duhet të zvogëlohen nga 30 në 70 për qind. Për ta parandaluar valën e katërt të koronavi rusit në vjeshtë, ekspertët kërkojnë kujdes maximal nga popullata. Ngadalë situata aktuale ndihet si fundi i pandemisë. Numrat po bien. Por nga ana tjetër Coronavirus ende zbulohet çdo ditë tek njerëzit në intervalin me katër shifra, njerëzit me sëmundje kronike ende vdesin çdo ditë nga pasojat e sëmundjes së tyre Covid 19 dhe ata që janë shëruar në të vërtetë ende vuajnë nga pasojat e sëmundjes së tyre, “Long” Covid”. Por gjithçka duket shumë më e relaksuar sesa ishte disa javë më parë. Një dritë shprese që duhet të shijohet, por edhe përdoret experienca që mblodhëm nga viti i kaluar pandemik. Motoja është të përdorësh shansin e përmirësimit të incidencës për të qetësuar dhe të mos hezitojmë në shtrëngimin e masave kufizuese, nëse shifrat rriten.