KQZ vendos shpërndarjen e mandateve për deputetë në 12 qarqet e vendit. Celibashi: Pranohet kërkesa e PD për koalicionet

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka njoftuar ditën e sotme ndarjen e deputetëve për çdo qark të vendit. Komisioneri Shtetëror, Ilirjan Celibashi ka miratuar rezultatin e dalë nga zgjedhjet e 25 prillit.





Partia Socialiste ka marrë nga zgjedhjet 74 mandate deputetësh Partia Demokratike 59, Lëvizja Lëvizje për Integrim 4 dhe Partia Social Demokrate 3.

“Vlerësojmë që pretendimi i PD me lidhje me përcaktimin e përkatësisë politike të kandidatëve fitues të rastit, kur këto parti politike janë pjesë të një koalicioni qëndron dhe do e reflektojmë në zgjedhjen e projektaktit.

Në rastet kur kandidatet fitues janë pjesë e listës shumëemërore të një koalicioni, do të jetë e përcaktuar dhe partia politike ku i përket ai fitues. Në lidhje me numrin e mandateve të cilat iu shpërndan çdo subjekti zgjedhor për çdo qark.

Meqenëse nuk kemi diskutime të tjera, me lidhje me numrin e mandateve që përfiton një subjekt zgjedhor në çdo qark, atëherë i miratojmë sipas projekt vendimeve të paraqitura dhe konkretisht fillojmë me qarkun e Gjirokastrës. Shpërndarja e mandateve, është si më poshtë, PS 3, PD, 1.

Në Qarkun e Dibrës shpërndarja e mandateve është, PD 3, PS, 2 mandate. Në Qarkun Durrës, shpërndarja e mandateve është: PS 8, PD 6 mandate. Qarku Tiranë, shpërndarja e mandateve është si më poshtë. PS 18 mandate, PD 15, LSI 2 dhe PSD 1.

Shkodër PD 5, PS 3, PSD 2, LSI 1. Qarku Berat, PS 5, PD, 2. Qarku Kukës, PD 2, PS 1 mandat. Qarku Korçë, PS 6 mandate dhe PD 5. Qarku Lezhë, PD 4 mandate PS 3 mandate. Qarku Vlorë PS 8 mandate, PD 4 mandate. Qarku Elbasan, PS 8 mandate, PD 6 mandate.

Qarku Fier, PS 9 mandate, PD 6 mandate dhe LSI 1 mandat. Këto ishin vendimet në lidhje me numrin e mandateve për çdo qark.

Kundër këtyre vendimeve bëhet ankesa në KAS brenda 3 ditësh e ky vendim hy në fuqi menjëherë në fletoren zyrtare”, tha Celibashi.

Më poshtë do të gjeni listën e deputetëve të konfirmuar nga KQZ:

Qarku Berat

PS 5 mandate

Hatixhe Konomi

Bardhyl Kollçaku

Fadil Nasufi

Nasip Naço

Blendi Klosi

PD 2 mandate

Tomor Alizoti

Kasëm Mahmutaj

Qarku Dibër

PD 3 mandate

Xhelal Mziu

Kreshnik çollaku

Dhurata Tyli(çupi)

PS 2 mandate

Lavdrim Krrashi

Aurora Mara

Qarku Durrës

PS 8 mandate

Milva Ekonomi

Alban Xhelili

Jurgis Çyrbja

Klodiana Spahiu

Ilir Ndraxhi

Rrahman Rraja

Lefter Koka

Edi Rama

PD 6 mandate

Edi Paloka

Agron Duka

Merita Bakiu

Oerd Bylykbashi

Ferdinant Xhaferaj

Andia Ulliri

Qarku Elbasan

PS 8 mandate

Evis Kushi

Klevis Xhoxhi

Besion Ajazi

Dasantila Tahiraj

Saimir Hasalla

Florenc Spaho

Luan Duzha

Taulant Balla

PD 6 mandate

Gazment Bardhi

Flutura Açka

Lefter Gështenja

Dashnor Sula

Zheni Gjergji

Luçiano Boçi

Qarku Fier

PS 9 mandate

Erion Braçe

Petro Koçi

Lindita Buxheli

Baftjar Zeqaj

Antoneta Dhima

Bujar Çela

Ismet Beqiraj

Tatiana Piro

Gramoz Ruçi

LSI 1 mandat

Monika Kryemadhi

PD 6 mandate

Enkelejd Alibeaj

Eralda Bano(Tase)

Saimir Korreshi

Luan Baçi

Nustret Avdulla

Ilda Dhori

Qarku Gjirokastër

PS 3 mandate

Mirela Kumbaro

Laert Duraj

Bledar Çuçi

PD 1 mandat

Tritan Shehu

Qarku Kukës

PS 1 mandat

Gerta Duraku

PD 2 mandate

Flamur Hoxha

Isuf Çelaj

Qarku Lezhë

PS 3 mandate

Lindita Nikolla

Eduard Ndreca

Shpresa Marnoj

PD 4 mandate

Mark Marku

Agron Gjekmarkaj

Lindita Metaliaj

Kastriot Piroli

Qarku Shkodër

PD 5 mandate

Helidon Bushati

Emilja Koliqi

Ramadan Likaj

Greta Bardeli

Zef Hila

PS 3 mandate

Edona Bilali

Paulin Sterkaj

Benet Beci

PSD 2 mandate

Gledis Çeliku

Meri Markiçi

LSI 1 mandat

Agron Çela

Qarku Vlorë

PS 8 mandate

Pranvera Resulaj

Anduel Tahiraj

Vullnet Sinaj

Anila Denaj

Niko Kuri

Ilir Metaj

Damian Gjiknuri

Teuta Ramaj

PD 4 mandate

Bujar Leskaj

Ina Zhupa

Fation Veizaj

Arbi Agalliu

Qarku Tiranë

PD 15 mandate

Lulzim Basha

Jorida Tabaku

Alfred Rushaj

Albana Vokshi

Sali Berisha

Agron Shehaj

Fatmir Mediu

Grida Duma

Shpëtim Idrizi

Belind Këlliçi

Vangjel Dule

Mesila Doda

Dashamir Shehi

Flamur Noka

Orjola Pampuri

PS 18 mandate

Luljeta Bozo

Najada Çomo

Ogerta Manastirliu

Arben Ahmetaj

Ulsi Manja

Etilda Gjonaj

Arben Pëllumbi

Elisa Spiropali

Belinda Balluku

Toni Gogu

Etjen Xhafaj

Ermonela Valikaj

Xhemal Qefalia

Klotilda Bushka

Alqi Bllako

Eduard Shalsi

Fatmir Xhafaj

Orlando Rakipi

PSD 1 mandat

Gertjan Deda

LSI 2 mandate

Erisa Xhixho

Petrit Vasili

Qarku Korçë

PS-6 mandate

Enslemvera Zake

Blerina Gjylameti

Ilirian Pendavinji

Ilir Topi

Olta Xhaçka

Niko Peleshi

PD-5 mandate

Edmond Spaho

Sorina Koti

Ervin Salianji

Bledjon Nallbati

Seladin Jakupllari