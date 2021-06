Soreca takim me kryetaren e KLGJ: Efikasiteti, fjala kyçe në këtë fazë të re të Reformës në Drejtësi

Ambasadori i BE në Tiranë, Luigi Soreca, ka zhvilluar sot një takim me kryetaren e KLGJ, Naureda Llagami. Përmes një mesazhi në “Twitter”, ambasadori Soreca thekson se ka diskutuar me Llagamin mbi përparësitë e Këshillit të Lartë Gjyqësore, duke përfshirë edhe Gjykatën e Lartë e ngritjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve.





“Diskutim shumë i mirë me Kryetaren e Këshillit të Lartë Gjyqsësor Naureda Llagami rreth përparësive të Këshillit, përfshirë promovimet në Gjykatën e Lartë, hartën gjyqësore dhe ngritjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve. Efikasiteti është fjala kryesore në këtë fazë të re të #reformësnëdrejtësi . #BE vazhdon të mbështesë punën e KLGJ-së”, thekson ambasadori Soreca.