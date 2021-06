Surpriza/ Rashica lë Werder Bremen dhe largohet nga Gjermania. Klubi I ri e prezanton menjëherë

Sulmuesi kosovar Milot Rashica, nëpërmjet një postimi në rrjetin social “Instagram”, ka njoftuar largimin nga skuadra e Werder Bremen dhe ka falenderua të gjithë për mundësinë që i kanë dhënë. Miloti tha se ishte gati për një aventurë të re dhe nuk ka vonuar as zyrtarizimi te klubi I ri. Rashica tashmë do të luajë në Premier League, me Norwich. Ishte pikërisht klubi I sapongjitur në elitën e futbollit anglez, I cili ka dhënë njoftimin për firmën me kosovarin. Mbetet për t’u parë se si do të shkojë kjo aventurë e re në Angli për Milot Rashicën. Më poshtë, jepet edhe njoftimi I Rashicës:





“Të dashur tifozë të Verder Bremen pas 3,5 viteve kam vendosur të pranoj një sfidë të re. Dua t ‘ ju falënderoj nga zemra për mbështetjen gjatë kësaj kohe (jo gjithmonë kaq të lehtë). U ndjeva shumë rehat në Bremen me familjen time. Djali im Tian ka lindur këtu – ja pse Bremeni dhe familja ime do të luajnë gjithmonë një rol shumë të veçantë në zemër. Ju mund të jeni të sigurt se unë do të vazhdoj të mbaj gishtat e duarve të duarve për ju dhe klubin Faleminderit për gjithçka për ju tifozët, bashkëlojtarët e mi dhe gjithë stafin e SVË, qëndroni të sigurt dhe urimet më të mire.” (d.s)