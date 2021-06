Takimi me Macron, Kurti: “Ne besojmë se një situatë e re politike po krijohet..

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka folur në konferencën e përbashkët për shtyp në Paris me Presidentin francez, Emmanuel Macron.





Kurti beson se një situatë e re politike po krijohet teksa ka theksuar se nuk ka asnjë fushë nga e cila Kosova nuk mund të përfitojë nga Franca.

Ai deklaroi se Kosova e ka mision të organizojë ndërtimin e vet institucional, shtetin e së drejtës, lirinë e mendimit me të njëjtën cilësi si dhe Franca e cila është një prej modeleve më të mira.

"Ne besojmë se një situatë e re politike po krijohet, me pjesëmarrje më drejtpeshuar dhe me besim më të lartë. Ndihem i nderuar që kam mundësinë të flasë me ju për zhvillimet tona.

Jam i privilegjuar të jem këtu me ju, presidentin e një shteti të fuqishëm dhe me histori shumë dimensionale të pranisë në Evropën dhe botën tonë. Është privilegj dhe përgjegjësi për mua si kryeministri i shtetit më të ri të Evropës të jem para Pallatit Presidencial të Francës për t’iu garantuar se Kosova do të jetë gjithnjë me aspiratat evropiane dhe demokratike. Duhet t’iu shpreh edhe një herë mirënjohjen time dhe të popullit të Kosovës për drejtësinë e lartë që vendosët në kuadrin e aleancës euroatlantike për t’i dhënë fund një regjimi shovinist që synonte territore me çdo kusht, qoftë edhe me gjenocid mbi civilët. Ndihem i nderuar që do të kem mundësinë të flasë me ju për zhvillimet e Kosovës dhe mbi angazhimet tona qeveritare. Sado i vogël shteti jonë ka për mision të organizojë ndërtimin e vet të plotë institucional, shtetin e së drejtës dhe lirinë e mendimit me të njëjtën cilësi sa edhe shtetet e mëdha historikë mes të cilëve një prej modeleve më të mira është Franca.”- tha Kurti.