Vrasja e Caroline, flet gjeorgjiani i arrestuar: Policia grek më torturoi, që të pranoja krimin

Gjeorgjiani i arrestua pak javë më parë nga policia greke, si autori i dyshuar i vrasjes së 20-vjeçares Caroline, ka folur nga burgu për ngjarjen.





Ai ka hedhur akuza të forta ndaj policisë greke, teksa është shprehur se e kanë torturuar dhe rrahur shumë keq, duke e mbajtur të lidhur në një karrige për katër ditë.

“Unë kam qenë i lidhur në një karrige për katër ditë. Jam rrahur shumë keq nga policia, më merreshin mendtë dhe kur njëri prej tyre ishte i lodhur, vazhdonte tjetri. Ata nuk më pyetën për asgjë, thjesht më thanë të rrëfeja se e vrava unë vajzën. Unë nuk e dija për cilën vajzë po flisnin, ndërkohë ‘Ata më bërtisnin ‘Ti e vrave atë’”, u ankua gjeorgjiani, duke folur për kanalin televiziv shtetëror të Gjeorgjisë (Imedi TV). Më tej, gjeorgjiani ka vijuar se “Pastaj mësova se ajo u vra nga burri i saj dhe se unë u akuzova për vjedhje. Unë nuk kam asnjë lidhje me ndonjë vjedhje. Unë kisha vetëm letra të rreme”.

Disa orë më vonë, pasi ankesa e tij u shpërnda në internet, autoritetet greke lëshuan njoftimin e mëposhtëm:

Lidhur me ankesën e një të paraburgosuri të huaj, e cila riprodhohet në Media të ndryshme, bëhet e ditur se: I huaji u gjet duke u përpjekur të largohej nga vendi përmes pikës së kalimit kufitar Kipon. U zbulua se provat kishin dalë kundër tij për përfshirjen e tij në një rast grabitjeje kundër një çifti të moshuar, në shtëpinë e tyre në Pikermi. Për këtë arsye ai u transferua në Departamentin e Krimeve të Pronës në Drejtorinë e Sigurisë së Atikës, ku u arrestua me një urdhër arresti (në lidhje me Njoftimin për Shtyp të Përgjithshëm të Atikës të datës 18-05-2021).

Personi i arrestuar u ekzaminua gjithashtu nga oficerët e policisë së Departamentit të Krimeve të Përgjithshme të Drejtorisë së Sigurisë së Atikës për çështjen e Glyka Nera. Gjatë qëndrimit në paraburgim, ai kërkoi dhe u ekzaminua nga një mjek, i cili ishte i mendimit se ishte mirë me shëndet, ndërsa nuk kërkoi transferimin e tij në një spital.