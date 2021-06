Zgjedhjet/ Ambasadori i OSBE: Presim raportin përfundimtar, parlamenti në shtator të …

Ambasadori i OSBE në Tiranë, Vicenzo Del Monaco, ka reaguar për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Ambasadori u shpreh se ata janë në pritje të raportit përfundimtar të zgjedhjeve.





Del Monaco ka theksuar se OSBE/ OHDIR ka pasur bashkëpunim të mirë me KQZ dhe partitë pjesëmarrëse në zgjedhje, ndërsa shtoi, se raporti pritet të dalë 3 muaj pas zgjedhjeve.

“Ne si prezenca e OSBE-së në Shqipëri kemi pasur bashkëpunim shumë të mirë përpara zgjedhjeve edhe me partitë politike edhe me KQZ dhe mendoj që kjo është diçka inkurajuese. Me të dalë raporti përfundimtar i ODHIR-it prezenca e OSBE në Shqipëri është e gatshme për te ndihmuar për zbatimin e rekomandimeve më potenciale që ai raport do të ketë.

Dhe këtë po ja u them publikisht që tani që para se të dali raporti dhe është një fakt që ne e dimë edhe KQZ ne do qëndrojmë gati nëse do na kërkohet të ndihmojmë në zbatimin e rekomandimeve. Këto janë çështje me rëndësi për të pasur një diskutim të vërtetë nga parlamenti i ri që do përfaqësohet nga forcat politike të reja sipas formatit të ri në shtator”, tha Del Monaco.

I pyetur se a duhet të bëhet tani ndryshimi i anëtarëve të AMA-s, Del Monaco tha:

“Unë mbështes qasje transparente dhe të hapura kur flasim për reformat dhe media është një prej fushave të rëndësishme.” Ndërkohë për sa i përket deklaratave të kreut të PD, Lulzim Basha, se zgjedhjet e 25 Prillit ishin një maskaradë elektorale tha se i dëgjon me vëmendje të gjitha deklaratat e liderëve në Shqipëri.