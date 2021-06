Balla: BE-ja të ndryshojë sistemin e vendimmarrjes/ Shqipëria pa datë për konferencën e parë

Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla foli sot në parlament dhe për mungesën e vendimmarrjes nga Këshilli Europian për datën e konferencës së parë ndërqeveritare me BE.





Balla tha se nuk është përgjegjësia e qeverisë, kuvendit apo as e Shqipërisë, duke shprehur dhe një këshillë për BE, për të ndryshuar sistemin e vendimmarrjes.

“Murrizi ngriti një sërë çështjes që lidhen direkt apo indirekt me çështjet e mësipërme, por nuk mund të mos them dy vlerësime të mia për një pamundësi të Këshillit Europian për të marrë një vendim për datën e konferencës ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe BE dhe me Maqedoninë e Veriut. Këtu duhet të jemi shumë të qartë. Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për t’u mbajtur ky event formal i fillimit zyrtar të bisedimeve për anëtarësim kur tashmë kemi të gjitha vendet anëtare edhe ato që janë më skeptike ndaj zgjerimit në tërësi, jan vlerësuese për atë që Shqipëria ka arritur, edhe vlerësimi i fillim javës nga asambleja parlamentare e KiE për procesin zgjedhor të 25 prillit, që vlerëson se data e zgjedhjeve dhe procesi zgjedhor ishte më i miri që është mbajtur ndonjëherë, tregon që ne jemi në kushtet e një procesi në ecje të përmbushjes së pritshmërive të familjes europiane ndaj Shqipërisë, por të mos harrojmë që BE është një institucion me një vendimmarrje tepër të vështirë. Nëse këtu në sallë do duhej të kishim vendime unanime nuk do kishim kurrë. Edhe në një familje me 27 anëtarë, deri para pak kohësh me 28 anëtarë është e pamundur që për çështje të karakterit të politikës së jashtme të gjendet konsensus unanim. Shpresa jonë është që Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria të gjejnë një zgjidhje për këtë çështje deri sa Bullgaria të zhvillojë zgjedhjet në mes korriku dhe të krijohet qeveria e re atje që të kenë mundësi që të dialogojnë dhe të gjejnë një zgjidhje. Por kjo nuk ka të bëjë fare me Shqipërinë. Procesi ecën, vazhdojmë të kemi angazhimin e duhur për të çuar para reformat. I dashur miku im Myslim nuk është aspak në përgjegjësinë as të qeverisë shqiptare, as të Kuvendit, as të Shqipërisë në tërësi mungesa e një vendimmarrje. Këshilla jonë e vetme është që BE-ja duhet ta ndryshojë këtë sistem vendimmarrje sepse ndryshe nuk do të marrë asnjëherë vendim”, tha Balla.

Më tej ai u ndal tek reforma në drejtësi duke kërkuar të mos përmenden emra gjyqtarësh apo prokurorësh.

“Lidhur me disa çështje të tjera për reformën në drejtësi, është reforma më e thellë që është ndërmarrë ndonjëherë. Në krye të institucioneve shqiptare natyrshëm do jenë shqiptarë. Jam nga ata persona që e kam ndjekur me shumë vëmendje gjyqin ndaj Ilir Metës në vitin 2011, nuk është e vërtetë që Dvorani kishte votuar pro, ka argumentuar vendimin e tij kundër. Reforma në drejtësi i ka hequr të drejtën politikës për t’u marrë me emra. Do e quaja një depolitizim të drejtësisë.

Sa i përket problemeve të brendshme të PD që zoti Murrizi u mundua të adresonte këtu, kundërshtari nuk zgjidhet. Është ai që ke, PD është kundërshtari ynë dhe ne nuk merremi kurrë me problemet e brendshme të PD. Ajo që po ndodh është pjesë e brendshme e tyre, nuk ka pse të merremi. Ne duhet të vazhdojmë punën tonë

Do vazhdojmë të kemi seancë dhe pas datës 1. Ju kolegë të opozitës parlamentare keni meritë për çuarjen përpara të reformës në drejtësi. Kuvendi i Shqipërisë do vazhdojë të përmbushë të gjitha detyrat si Kuvend. Nëse i referohemi progres raportit kuvendi i Shqipërisë ka dhe pjesën më pozitive në përmbushje të detyrave të veta. Shumë faleminderit zoti Murrizi, kështu që mos përmendni emra as gjyqtarësh dhe as prokurorësh sepse ata në këtë vend janë të pavarur dhe ne politikanët duhet të heqim dorë nga çdo lloj qasje ndaj tyre sepse në fund të fundit kemi autorizuar me ligj institucione të cilat i vlerësojnë”, tha Balla.